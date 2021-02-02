«А там на 200 рублей дешевле!»: почему одни и те же лекарства в аптеках стоят по-разному

На российском рынке сегодня мало подделок лекарств именно в аптеках. Это миф, который сознательно культивируется уже много лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусом я переболела практически бессимптомно еще в мае прошлого года, но до сих пор борюсь с его последствиями. По осени врач выписала мне один препарат (название опустим).

- Долго мне его принимать? – спрашиваю.

- Считай, пожизненно, - махнула рукой докторша.

Три месяца я покупала необходимые мне таблетки в аптеке рядом с домом по 600 с лишним рублей за упаковку. Но на днях зашла в другую аптеку на соседней станции метро и сильно удивилась. Там мое «пожизненное» лекарство стоило на 200 рублей дешевле! Признаться, я сначала испугалась – не подделка ли. Фармацевт спрашивает: «Брать будете?»

Я взяла, а заодно поинтересовалась: «Почему такая разница в цене?». В ответ бурчание – «я за ценовую политику не отвечаю».

Дома сравнила цены в интернете, удивилась еще больше. На иные препараты цены скачут еще сильнее – до 400 рублей! Поговорила с соседкой-пенсионеркой. У той каждый месяц в графике – обязательный вояж по районным аптекам. Ищет, где взять свои лекарства (у нее целый список) подешевле.

- Как-то это не гуманно заставлять людей по аптекам мотаться в поисках лучшей цены, чтобы купить таблетки, которые по сути помогают людям жить? – с таким вопросом я обратилась к директору по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николаю Беспалову.

- Увы, такая проблема существует, - посетовал Беспалов. - Это издержки рыночной экономики. Ничего с этим сделать невозможно. По примерно одинаковым ценам продаются только те лекарства, которые входят в список жизненно-важных препаратов. Остальные никак не регулируются. Здесь вот в чем дело. Есть аптеки, которые позиционируют себя как эконом-класс. Есть премиум-класс. Они могут находиться в разных местах – крупном бизнес-центре или торце жилого дома в спальном районе. Все работают с разными людьми и в разных экономических условиях. Аренда в бизнес-центре в несколько раз дороже, чем в спальном районе. Из этих нюансов складывается ценовая политика и это сказывается на конечной цене для потребителя, у которого, к слову, есть возможность выбора. В Сети огромное количество поисковых систем. Можно сначала найти приемлемый по цене вариант, а потом приобрести его в конкретной аптеке.

- Тут палка о двух концах. Поисковик выдает список аптек и цен, но препарат по самой низкой цене находится в аптеке в другом районе. Предлагаете мотаться по всему городу?

- Согласен, что это неправильно. Но подобную проблему решило бы развитие интернет-торговли. Создание сервисов, которые помогли бы выбрать препарат и избавить покупателя от поисков по аптекам. Да, не у всех есть интернет. Но хорошо, если бы этим занялась какая-то социальная служба, куда пенсионеры могли бы обратиться.

- Что мешает созданию таких сервисов?

- Мне кажется, у нас есть определенное лобби, которое сдерживает развитие интернет- торговли.

- Что за лобби?

- Не могу сказать конкретно, но складывается ощущение, что некие силы противятся в силу разных причин. Сейчас объясню. Долгое время у нас вообще была запрещена торговля лекарствами в интернете под предлогом, что так могут продавать некачественный товар или подделки. Но их при любом раскладе можно купить в интернете. Например, дженерики, незарегистрированные в России, люди берут на свой страх и риск. Недавно все же разрешили продавать через интернет нерецептурные препараты. Сейчас на уровне правительства ведутся разговоры и о рецептурных. Если разговоры дойдут до конкретных дел, то интернет-торговля значительно простимулирует продажи лекарств в целом. Появится конкуренция и по цене, и по доступности препаратов. Покупатель в любой момент сможет заказать себе с доставкой на дом нужное лекарство, а не бегать по аптекам в поисках препарата по подходящей цене. Наверное, кому-то это не очень выгодно.

- Кстати, о цене. А что если те препараты, что продаются подешевле, это подделки?

- На российском рынке сегодня мало подделок лекарств именно в аптеках. Это миф, который сознательно культивируется уже много лет. Но на самом деле вероятность встретить подделку в аптеке практически нулевая. У нас налажена серьезная система отслеживания движения товара. На каждом этапе необходим целый пакет сопроводительных документов, без которых организация не может торговать этими лекарствами. К тому же аптекам себе дороже продавать подделки. Это и финансовая, и уголовная ответственность. Случаи продаж подделок есть, но их крайне мало.

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