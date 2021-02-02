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Правительство не собирается вводить продовольственные карточки для бедных

Сейчас приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается

Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство не рассматривает возможности введения продовольственных карточек для помощи нуждающимся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина Борис Беляков.

- Сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению, - рассказал Борис Беляков.

По его словам, при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности - это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.

- Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, - заявил Беляков.

Ранее Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денег на продукты. В число нуждающихся вошли беременные, кормящие матери, дети всех возрастов и люди из учреждений соцсферы.

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