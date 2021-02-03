Детокс - друг или враг? 10 факторов, которые помогут очистить организм

Полезен ли детокс на самом деле и для чего вообще он нужен?

Детоксикация – это процесс очищения от токсинов. За это в нашем организме в основном отвечают почки и печень. И специальная диета может помочь этим органам ускорить процесс детоксикации, тело сможет запустить процесс самоочищения. Поэтому детокс действительно может быть полезен, но только не в случае его самой жёсткой формы - когда питание в основном состоит из потребления свежих овощей, фруктов и зелени, а также их производных в виде соков и смузи. Такой вариант диеты не должен продолжаться долго, иначе он может вызвать проблемы с кишечником и желудком, так как содержит в себе большое количество кислот и может привести к воспалительным процессам. Если у вас есть хронические заболевания, то перед началом детокса лучше проконсультироваться с врачом.

Здесь важно понимать, что любая диета – это стресс для организма. Поэтому помните, что детокс-курс должен быть умеренным, чтобы помочь «перезагрузиться».

Десять важных рекомендаций по детоксу

Как и во многих делах, главный принцип в детоксе – не начинать резко, а грамотно подготовиться, чтобы получить максимум пользы.

Подготовка

За несколько дней до начала детокса следует отказаться от шоколада, выпечки и прочих продуктов, содержащих сахар. В случае острой необходимости замените привычные «вкусности» на сухофрукты или батончики мюсли. Конечно, в разумных пределах.

Сон

Важной составляющей детокс-программы является режим сна. Во время очищения рекомендуется спать не менее 8-10 часов. И если выработана привычка спать не более 5-6 часов, то заложите время на перестройку организма. Поможет проветривание комнаты перед сном, избегание гаджетов и просмотра телевизора за 1 час до сна – вместо этого примите тёплую ванну или почитайте.

Обильное питьё

Больше пейте: вода, травяные сборы и свежие соки способствуют более быстрому очищению.

Рацион

Исключите рафинированные и консервированные, молочные продукты. Также следует повременить с жареной пищей и продуктами, содержащими глютен. Основу рациона должны составлять овощи и цельные продукты растительного происхождения. Для улучшения пищеварения добавьте специи, приправы и семена.

Физическая нагрузка

Не забывайте о физической активности! Усиленные тренировки в тренажерном зале лучше отложить, а вот зарядка по утрам, йога, плавание и пешие прогулки приветствуются.

Правильные места

Так как в основе детокса лежит правильное питание, то и продукты следует покупать в магазинах с особым уклоном в свежесть и качество. Например, в «Перекрёстке» всегда большой выбор свежей зелени, овощей и ягод. К тому же, торговая сеть до 10 февраля проводит детокс-фестиваль, предлагая специальные акции на детокс-товары. При этом взгляд на процесс очищения у «Перекрёстка» немного другой: сеть предлагает разгрузиться не только телом, но и духом, параллельно с рационом, меняя образ жизни в целом. Например, сеть предлагает освоить интересные рецепты и воспользоваться полезными советами от основательницы компании Bite Елены Шифриной, а также благодаря специальной памятке завести ряд новых хороших эко-привычек: сортировать мусор, ходить за покупками с шоппером , уделять время себе каждый день и многие другие. В рамках фестиваля сеть проводит розыгрыш призов, то есть можно не только закупиться полезными товарами, но еще и обновить технику на кухне.

Расслабление

Добавьте в расписание спа-процедуры. Пара капель эфирного масла в ванну станет прекрасным завершением дня.

Ритуалы перед сном

Перед сном приготовьте себе очищающий и успокаивающий чай из мяты, ромашки, липы или других успокаивающих растений. Отсутствие кофеина пойдет организму на пользу и поможет быстрее и крепче заснуть.

Поддержка

Компаньон в этом деле не помешает. Для уверенности, своего спокойствия, да и чтобы было веселее, предложите подруге или другу вас поддержать. Среди ваших знакомых, наверняка, надеется желающий «разгрузиться» после выходных.

Удовольствие

Детокс, как и любая диета – это ответственный выбор. Не ругайте себя за внезапно съеденное «не то» и не забывайте подбадривать и хвалить за успешно пройденный день и новую хорошую привычку. Попробуйте увидеть в процессе не только необходимость и пользу, а еще и удовольствие. Тогда и следовать всем рекомендациям будет легче.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!