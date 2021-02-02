Кто стоит за табачной контрабандой: Россию захлестнул поток левых сигарет

Большая часть нелегального курева идет из Белоруссии. По оценкам экспертов, каждая фура приносит владельцам теневого бизнеса до миллиона долларов Фото: Shutterstock

Мимо кассы

Поток контрабанды захлестнул Россию. Примерно каждая десятая пачка находится на наших прилавках незаконно. Причем не только на провинциальных рынках и полустаночках рядом с паленой водкой, а в самом центре Москвы.

- Даже на Арбате есть несколько точек, можете сами посмотреть, - сказал «КП» член рабочей группы по борьбе с распространением табачной контрафактной продукции при Минсельхозе РФ Игорь Черкасский. - Мы там периодически рейды устраиваем, но ситуация меняется с большим трудом.

Чтобы убедиться в словах собеседника, даже до Арбата идти не понадобилось. Прямо около дома, на Таганской площади, захожу в круглосуточный табачный. Справа от российских сигарет по 120-150 рублей за пачку красуются ряды белорусской продукции — все по 60.

- Не хуже наших? - придирчиво интересуюсь у продавца.

- Что вы, очень хорошие сигареты, - отвечает он с ощутимым кавказским акцентом. - Качественный табак, есть угольный фильтр...

Я даю себя уговорить и предлагаю оплатить картой. Нет, карты не принимают.

Что и требовалось доказать, здравствуй, контрабанда. Признаки налицо. Низкая цена — у легальной пачки акцизы и налоги составляют 65 рублей, а в этом случае и вовсе будет 72, так что 60 она стоить никак не может. Еще улика — левак продают только за наличные. Это естественно: товар, полученный легально, можно спокойно пропустить через кассу, при любых проверках можно показать накладные о его происхождении. А у контрабанды накладных нет - вот и гонят ее мимо кассы, не только потому что жалко с этих денег налоги платить, но и чтобы элементарно не спалиться.

Но хорошо, это в специализированных магазинах легко. А в каком-нибудь гастрономе — взял колбасы, хлеба, пивка и сигарет на выходе. Что же — сигареты за наличные, а остальное - через терминал? Кассир запутается. Спокойно, выход существует. Оказывается, нелегальное курево так широко растекается по магазинам, а труженики торговли настолько непуганы, что смело проводят левые сигареты через кассы и терминалы. К тому же, хоть и теряешь на налогах, это хороший способ легализовать контрабандный доход.

По данным на конец прошлого года среди табачной продукции, прошедшей через кассы официальных магазинов, контрафакт составил 7%, сообщила компания «Эвотор», занимающаяся анализом кассовых чеков. Активнее всего отмывались деньги в Смоленской и Ульяновской областях — там доля контрабанды составила по 18%, в Карелии 16%, в Питере 11%, в Москве 10… Основная масса контрафакта — из Белоруссии: «минский след» обнаружился в 82% магазинах. Казахстан и Армения сильно отстали.

- Надо пояснить, что речь идет о несетевых магазинах, - уточнил Игорь Черкасский. - Крупные сети, как «Магнит», «Пятерочка», и специализированные магазины, например, «Красное и белое», «Бристоль» в контрабанде замечены не были.

По его словам, порядок сможет навести активное внедрение цифровых QR-кодов, которое в режиме онлайн будет давать информацию о контрабандном происхождении сигарет. Но и тогда все равно все будет зависеть от конкретных людей на конкретных местах — как распорядиться этой информацией.

Липовый транзит

Мы долго жили, знать не зная, что такое табачная контрабанда, если не считать польских «Мальборо» в начале «нулевых». Более того, наши сигареты были дешевле, чем за границей, поэтому если уж и гоняли «контрабас», то не они нам, а мы им.

Все переменилось в 2014-м. Был создан Таможенный союз, товары, включая подакцизные, смогли свободно без пошлин перемещаться через границу. Еще одно событие — Россия повысила акцизы на табак.

- Это было сделано в рамках борьбы с курением, а кроме того, в то время было объявлено много нацпроектов и требовались деньги для их осуществления, - рассказал Черкасский. - В результате табачная отрасль стала давать бюджету 600 млрд руб в год — это второй результат после нефти и газа. А стоимость сигарет стала в 2-4 раза дороже, чем в соседних странах.

В такой ситуации вполне логично, что у нас стали появляться дешевые сигареты из соседних стран. Во-первых, продавать их в России стало очень выгодно, во-вторых, прозрачные границы облегчают доставку нелегального груза.

Вот как это делается. Основной табачный донор — это соседняя Белоруссия. Акцизы там практически нулевые, при этом качество табака очень высокое — это отмечают и простые курильщики, и специалисты. Современное импортное оборудование, контроль качества, помощь со стороны руководства страны — табачные фабрики принадлежат государству.

- Самый простой путь — через подставную фирму оформить договор о поставке белорусских сигарет, например, в Киргизию транзитом через Россию, - рассказывает Черкасский. - Товар на стадии закупки получается максимально дешевым, поскольку в нем нет даже внутреннего белорусского акциза — на экспортную продукцию его не ставят. Затем в укромном месте в Смоленской или Брянской области фура разгружается. Товар развозят по цепочке до мелких оптовиков и розничных точек. На товар может быть нанесена фальшивая российская акцизная марка. А может ничего не наноситься — такие сигареты пустят не в магазины, а через интернет, который контролируется еще слабее, чем торговые точки.

Доедет фура до Киргизии или нет, никого уже не волнует. Белорусская фабрика деньги за товар получила. У российской стороны тоже никаких оснований бить тревогу: по документам, у нас же не выгружали никаких сигарет — фура транзитная. А у фиктивного покупателя в стране назначения тоже никто ничего не спросит: он же ничего не продавал, налогов не утаивал — какие к нему вопросы?

Но ведь напрашивается же очевидное решение: если въехал транзитный транспорт, неужели трудно проконтролировать, выехал ли он из страны и где?

- Согласен, но не контролируют, - говорит мой собеседник. - Единое таможенное пространство.

Есть и другой вариант такой схемы — просто купить на белорусской фабрике партию сигарет с внутренними акцизами. И без всяких транзитных договоров погнать эту партию через границу к нам в Расею-матушку: курите на здоровье.

- Заслон могли бы поставить таможенные мобильные группы, - рассказал Черкасский. - На границе они проверять не имеют права, но когда фура заехала километров на 100, тогда ее могут досмотреть.

Третий вариант — когда сигареты покупают физические лица. С белорусской акцизной маркой, через розничную сеть. А потом вывозят товар в Россию.

Но поскольку для личного пользования даже через границу со странами Таможенного союза можно провозить не более одного блока (10 пачек или 200 сигарет), то мелкие контрабандисты действуют бригадами, беря числом. Либо мастерят тайники. Самые распространенные — секретные карманы в одежде. Таможенники уже знают эту уловку и особо тщательно досматривают тех, кто в свободной одежде. Более изобретательные прячут сигаретные блоки в шинах — к ободу. На это у таможни есть приборы наподобие рентгена — просвечивают и тут же видят странные наросты внутри колеса.

Если фурами сигареты возят из Белоруссии и в меньших объемах из Казахстана, то «на себе» таскают еще и из Абхазии и Донбасса — там тоже работают табачные фабрики и поставляют товар в Россию. Промышляют мелкой контрабандой жители приграничных регионов.

Борец приемы знает

- Когда я, преодолевая огромное сопротивление, протащил в Госдуме закон о повышении акцизов на сигареты, то даже не думал, что это приведет к такому всплеску контрабанды, - вспоминал в беседе с «КП» экс-депутат Госдумы и борец, бронзовый призер Олимпиады Дмитрий Носов. - А ведь меня предупреждали: наши сигареты станут дороже, и обязательно чем-то должна заполниться более дешевая ниша. Но я думал так: у нас же есть таможня, правоохранительные органы, они не допустят.

Объем нелегальщины после принятия антитабачного закона подскочил с 2% до 16% от всего рынка. В прошлом году показатель снизился до 11%, а к концу года вообще до 7%. Одни эксперты говорят, что таможня и МВД активизировались, другие - что дело в ковиде и ограничении передвижений. Носов относится ко вторым.

- Причина высокой контрабанды — коррупция, - говорит он. - Впечатление такое, будто все с ними в сговоре.

Дмитрий организовал общественное движения Антидилер, которое берется с распространением наркотиков, а когда нелегальное курево тоже стало проблемой, то пошел в поход и на контрабандистов. По его мнению, полиция и мобильные отряды таможни не так мобильны, как требуется.

- Вот идет фура из Белоруссии. Казалось бы, останавливай, досматривай. Но нет, не делают этого. Понятно. Есть машины, которые лучше не досматривать. У них могут быть специальные наклейки, чтобы постовые случайно не ошиблись. Иначе как объяснить, что так мало задержаний.

Каждая фура, по его словам, дает организаторам чистую прибыль примерно один миллион долларов. А владелец точки выручает - от 200 тыс до 1,5 млн руб.

- Мы регулярно проводим контрольные закупки там, где торгуют контрабандой, - рассказывает Носов. - Заходим, покупаем пачку. За наличные или по телефону продавец просит деньги перевести. Просвечиваем акцизную марку в ультрафиолете — нет, не на глазах продавца, конечно, выходим из палатки. Звоним в полицию — тут два варианта событий. Либо нам говорят, полно других дел, либо приезжает участковый или опергруппа.

Резонный вопрос, а почему бы сразу не подъехать с полицией на рейд натыкается на ответ, выстраданный практикой:

- Да это же прямой путь к провалу! Тут же отсигналят, точка закроется. Все это мы проходили.

Увидев полицию, продавец не пугается. Куда-то звонит и приезжают его друзья на дорогих иномарках, продолжает Носов. Все они, как правило, граждане Азербайджана. Продавец если полиция его о чем-то спросит, тут же забывает русский язык. В какой-то момент он закрывает лавочку и куда-то исчезает. Полицейские ему не препятствуют и фиксируют: обнаружена одна пачка сигарет без акцизной марки. Это значит, что никакого наказания не будет.

- Как одна, - возмущаемся мы — посмотрите за прилавком!

- А там закрыто, - отвечает полицейский. - Без собственника вскрывать не имеем права.

Вот такая картина окурком.

- А что, ваши ребята не могут просто не дать продавцу уехать? - задаю я еще один наивный вопрос своему собеседнику.

- Могут. Но тогда и полиция может привлечь их за самоуправство.

И тут же рассказал историю, как активист Антидилера из заявителя превратился в нарушителя.

- Полицейский остался беседовать с продавцом и попросил нашего сотрудника, который проводил рейд и сообщил о контрабанде, выйти из помещения. Тот посчитал, что вправе знать, как разворачивается дело. Тогда его стали выталкивать — он упирался, попытались даже надеть наручники — он выворачивал руки, не давался. В итоге ему оформили неповиновение законным требованиям работника полиции и в суде присудили штраф 500 руб. Это в Ростовской области было.

Это еще ничего, считает Дмитрий. По его словам, бывает и так, что после звонка в полицию сначала приезжают какие-то люди, забирают весь контрафактный товар, а только потом приезжает полиция и ничего не находит.

- Тем не менее, за последние 3 месяца нам удалось закрыть примерно 120 точек, - говорит Носов.

Возможно, причина успеха в ноу-хау, которое придумал Дмитрий со своими соратниками.

- Мы говорим полиции, что действуем в рамках президентской программы борьбы с контрабандой табачных изделий — такой у нас лайфхак. Действует.

С тем, что такая непотопляемость контрабанды невозможна без покровительства правоохранительных органов, согласен и Черкасский.

- В Ростове в апреле прошлого года была закрыта подпольная табачная фабрика с оборотом примерно полмиллиарда рублей в месяц — это сопоставимо с уровнем легальной табачной фабрики, - говорит он. - Понятно, что без ведома правоохранительных органов такой гигант да еще и в центре города работать не мог.

У правоохранительных и контролирующих органов есть разные приемы для того, чтобы отмахнуться от сигналов о торговле контрафактом.

- Полиция стала заводить дела в отношении неустановленного круга лиц, — говорит Носов. - Если позвонят из прокуратуры, всегда есть возможность показать такое дело — мол, реагируем. Но на самом деле такие дела вскоре закрываются, поскольку лица остаются не установленными, хотя на самом деле они известны.

В территориальных органах Роспотребнадзора нашли другую возможность не реагировать.

- Нам в ответах на сообщения о фактах контрабанды ссылаются на закон, ограничивающий проверки в отношении предпринимателей, - рассказала «КП» председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения Светлана Чернышова. - Нет угрозы жизни — не будем выходить на проверки. Хотя есть очевидная угроза здоровью. Мы заметили, что существует четкая связь. Если в магазинах, торгующих легальной табачной продукцией, подросткам сигареты не продают вообще, то там, где есть контрабанда, проверка показала, что не менее чем в 80% случаев табачные изделия продают и подросткам.

Халтурка

Табачные фабрики в свободное от выпуска плановой продукции время гонят левак. Есть такая прибыльная забава у некоторых предприятий. Ночью или в выходные они выпускают дополнительную продукцию. Только не отчитываются о ней, чтобы получить премию за перевыполнение плана, а сбывают налево — в обход государственного учета. Так делается с водкой, компакт-дисками. И сигареты не исключение.

- Сейчас в стадии банкротства Моршанская табачная фабрика, - говорит Игорь Черкасский. - Налоговая предъявила ей претензии на 1,5 млрд руб. за выпуск неучтенной продукции. То же было и на Черноморской табачной фабрике — выпускали наряду с легальной продукцией еще и сигареты с фальшивыми акцизами, и подделывали чужие бренды. Но следствие не нашло у них состава преступления. Практикуется такое и на некоторых других табачных фабриках.

Еще один пласт контрафакта — выпуск сигарет какими-то неведомыми артелями. Это самый дешевый сегмент — стоимость пачки 30 руб.

- Люди закупают списанное оборудование еще советских времен на украинских табачных фабриках или новое недорогое в Китае, закупают табачный лист — и гонят продукцию, - рассказали «КП» в ассоциации Табакпром.

В прошлом году было ликвидировано 15 таких нелегальных площадок. Антисанитария, грязь, табачный лист самого низкого качества.

- Мы отдавали в лабораторию — превышение пдк по смоле и угарному газу в 2-3 раза, - говорит Черкасский. - Характерный признак такой продукции — табак в них недосушивают, чтобы побыстрее продать. От этого в сигаретах развивается плесень.

КОНТЕКСТ

Почему у губернаторов нет стимула бороться с контрабандой

Почему же в одних регионах уровень контрабанды выше, чем в соседних, с похожими условиями. В Ростове объективно сложная ситуация, рядом граница с ДНР, откуда забрасывается контрабанда табачных фабрик непризнанных республик. Но в соседнем Краснодаре и Ставрополе вполне спокойно. Увидев проблему, быстро навели порядок в Бурятии.

И вот о чем подумалось. Может, не от злодейства и мздоимства местные власти не ловят контрабандистов. Может, все дело в том, что они мудро оставляют людям возможность курить недорогой табак. Официальный-то не каждому по карману. А если курить будет нечего, люди запросто выйдут на улицы. Суровые провинциальные мужики, оставшиеся без сигарет — это вам не навальнята, это народ посерьезнее. Многие помнят, что творилось, когда в 90-х из-за чьего-то недосмотра на несколько дней исчезли сигареты из продажи. (конспирологи считают, что это было специально подстроено). Такие потрясения губернаторам не нужны. И в этой ситуации наличие контрабандных точек с недорогими и качественными сигаретами — достойная плата за спокойствие районного масштаба.

Еще одна причина не перетруждаться - табачный акциз полностью идет в федеральный бюджет. Так что как бы цинично не звучало, регионам за него биться большого резона нет. Так, погонять для острастки, но, как говорится, без фанатизма.

Недавно регионы стали получать часть акцизов за алкоголь, который производится у них на территории. Регионы хотят, чтобы и часть табачных акцизов отправлялась к ним — только в зависимости не от производства, а от потребления. Основа для технического решения этой проблемы уже есть — это цифровая маркировка каждой пачки, говорит Черкасский. Если каждая торговая точка будет пробивать товар в кассе, то будет видно и потребление. И исходя из этого можно будет справедливо разделить акциз между регионами. В этом случае регионы получат стимул для того, чтобы у них как можно больше проходило через кассу товаров с легальной акцизной маркой.

ОФИЦИАЛЬНО

По итогам 2020 года таможенники задержали нелегальной табачной продукции на миллиард рублей.

Основной поставщик контрабанды в Россию — Республика Беларусь.

В 2020 г. в результате работы таможенных органов РФ возбуждено 125 уголовных дел, предметами преступления по которым выступают табак и табачная продукция (в 2019 г. – 54 уголовных дела), сообщили «КП» в ФТС. Задержано более 14,3 млн пачек табачных изделий и более 52 тонн табака на сумму более 993 млн рублей.

Одним из самых криминализированных направлений является поступление на российский рынок сигарет, произведенных в ЕАЭС. Их доля в 2020 г. выросла c 55% до 64% от общего объема нелегальных поставок. В том числе в 1,5 раза (с 36% до 54% от всего нелегального рынка) возрос объем нелегальных сигарет, произведенных в Республике Беларусь. Из задержанных таможенными органами 14,3 млн пачек табачных изделий более 7 млн пачек приходится на сигареты белорусского производства.

Основные причины роста нелегального рынка — существенная разница ставок акцизов в странах ЕАЭС, снижение покупательной способности населения, а также разница в розничной цене легальной и нелегальной продукции. В этой связи целесообразно, в первую очередь, ускорить процесс введения единого уровня акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС. Кроме того, необходимо принятие законопроекта о введении квот на перемещение в Российскую Федерацию и по территории страны немаркированных сигарет, в том числе из стран ЕАЭС.

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