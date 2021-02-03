Азербайджанцы и армяне веками жили, живут и будут жить вместе

Азербайджанцы и армяне веками жили вместе и будут продолжать совместно проживать. Фото: MrAndrew47/Wikimedia Commons

Вот, например, отрывок из репортажа:

«…Видел? - зло показывает таксист свежее видео, на котором азербайджанские солдаты валят дорожный знак на армянском языке, а потом топчутся на нем. На других видео - ломают могильные плиты. Желания примиряться с соседями у армян от этого явно не прибавляется. Враждебность усиливают и слухи, которые подогревают и без того горячую кровь». Азербайджан, подписав Трехстороннее заявление 10 ноября, настроен на строгое выполнение этого документа, который открывает перед нашими странами дорогу к миру и нормальной жизни - без войн и конфликтов. Это непростой процесс, где очень важно поставить надежный заслон на пути пропаганды ненависти и враждебности.

И вот тут уже важно учитывать и предысторию, и подтекст. И, возмущаясь вместе с неназванным таксистом, что на видео ломают могильные плиты, надо бы уточнить: еще месяц назад в Азербайджане было объявлено об аресте виновных в этом военнослужащих. Подобные эксцессы, к сожалению, возможны, и мы видим их сегодня даже в Европе, где давно прекратились все войны. Важно, какой бывает реакция на них со стороны общества и государства, а с этим в Азербайджане все в порядке.

Что же до кадров, где «азербайджанские солдаты валят дорожный знак на армянском языке, а потом топчутся на нем», нужно понимать: это не проявление ненависти к армянскому языку или к армянскому народу. Дело происходит на землях, которые три десятка лет находились под армянской оккупацией, откуда было жестоко изгнано мирное азербайджанское население и которые азербайджанской армии пришлось освобождать с боем, с кровью. Для граждан Азербайджана, а тем более солдат, которые в прямом смысле слова с боями освобождали свою землю, рисковали жизнью и теряли друзей, эта табличка - знак присутствия на азербайджанской земле, назовем вещи своими именами, оккупантов, придумавших для этого пункта какое-то новое армянское название и написавших его на табличке, установивших ее на месте снесенной ими азербайджанской таблички с историческим названием села, из которого, как указано и в репортаже, 30 лет тому назад были изгнаны азербайджанцы.

Совершенно очевидно, что с такой табличкой-новоделом никто не будет обращаться «в белых перчатках» и стирать пыль мягкой салфеточкой вне зависимости от национальности, будь то азербайджанцы, армяне, русские, французы или вьетнамцы, в том числе и тот самый таксист из репортажа Овчинникова. В Агдаме, захваченном Арменией, было разрушено все, включая театр, уникальный Музей хлеба, дома, школы, больницы…Оставили только мечеть - ее высокие минареты служили ориентиром для артиллеристов и летчиков. Но в здании мечети держали коров и свиней. В Шуше уничтожены мавзолей Вагифа, великого поэта и визиря Карабахского хана, который вел переговоры с посланцем Екатерины II. Но, несмотря на все это, в Азербайджане не сомневаются: миру между нашими народами нет альтернативы. Нам всем - и азербайджанцам, и армянам, и представителям «третьих стран» - давно пора понять, какое преступление совершают перед своими народами пропагандисты ненависти и нетерпимости.

Тем более хотелось бы внести ясность в вопросы географии. Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе. Название «Шуши» было искусственно придумано уже после его оккупации Арменией - точно так же, как Физули превратили в «Варанду», Лачин - в «Бердзор», село Забух - в «Агавно» и т. д.

И уж точно требует уточнения отрывок, согласно которому «очередным неприятным последствием войны стала… Сюникская область Армении! В то время как глава республики Никол Пашинян заявляет, что они «не отступили ни на миллиметр от международно признанных границ Армении», в нескольких селах области появились азербайджанцы, которые, ссылаясь на данные GPS, уверяют, что это их территория». Вынуждены напомнить: да, сегодня в этом регионе идет процесс уточнения границ. И делается он на основе старых советских карт и показаний GPS. Более того, «модераторами» процесса были и остаются представители России. Другое дело, что и здесь есть малоприятная специфика. Еще в 1992 - 1993 годах районы Азербайджана, примыкающие к этой самой Сюникской области, были оккупированы Арменией. Границу де-факто отодвинули более чем на сотню километров вглубь Азербайджана. Сами же собеседники А. Овчинникова признаются, что заселялись в «чужие дома», откуда были изгнаны азербайджанцы. На чужой территории строили дома, проводили дороги, разбивали огороды и не задумывались, кому это принадлежит по закону. А теперь, когда эти земли освобождены военно-политическим путем, настало время определять границу. Да, это неприятно и тяжело. Но другого выхода, кроме восстановления международно признанных границ, у наших стран просто нет. Мы все по обе стороны этой границы должны понимать: присутствие миротворцев - это по определению временная мера. Нам нужно научиться жить рядом и не видеть друг в друге врага. И самое главное - отказаться от провокационной риторики и сделать ее созидательной.

Азербайджанцы и армяне веками жили вместе и будут продолжать совместно проживать не только в Армении и Азербайджане, но и в других соседних странах - Грузии, России, Иране, Турции и др. Те, кто говорит об их несовместимости, в упор не замечают, например, миллионов совместных браков, которые продолжают заключаться и сегодня.

Фуад АХУНДОВ, заведующий сектором иностранных медиа администрации президента Азербайджана, г. Баку