Представители России и Финляндии обсудили деловое и инвестиционное сотрудничество

Дипломаты выразили надежду на стабилизацию эпидемиологической ситуации в мире, что позволит возобновить проведение крупных деловых мероприятий

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с послом Финляндии в России Антти Хелантеря.На встрече обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в инвестиционной сфере, в том числе на крупнейших деловых мероприятий, проводимых в России.

Дипломаты выразили надежду на стабилизацию эпидемиологической ситуации в мире, что позволит возобновить проведение крупных деловых мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российская энергетическая неделя (РЭН), Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» (МАФ), Российский инвестиционный форум в Сочи и другие.

- В конце января Россия и Финляндия возобновили авиасообщение на взаимной основе, что позволяет надеяться на активизацию туризма и деловых контактов между нашими странами, учитывая наше историческое сотрудничество. Несмотря на действующие ограничительные меры, состоялся ряд важных мероприятий в ознаменование 100-летия со дня установления дипломатических отношений. Проведение многих мероприятий в 2020 году стало возможным благодаря активному сотрудничеству российских и финских историков, обмену архивными материалами. Массовая вакцинация и скорейшее формирование коллективного иммунитета будут способствовать скорейшему восстановлению деловой активности и позволят в скором времени возобновить проведение деловых мероприятий с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Полагаю, что мероприятия гибридного формата уже прочно укрепились за прошлый год и опыт их проведения будет также востребован в текущем году, – отметил Антон Кобяков.

Обсуждались также возможности российско-финского бизнес-диалога в части активизации сотрудничества по вопросам развития устойчивого лесопользования, цифровизации лесной отрасли и производства инновационных материалов. В партнерстве России и Финляндии приоритетное значение имеет сотрудничество в Арктическом регионе, что приобретает особую актуальность в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., а также планируемого на декабрь 2021 года Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Во время серии экспертных конференций Think Arctic в 2021 году будут представлены результаты исследования и сравнения арктических стратегий 8 государств – членов Арктического совета и Китая как страны-наблюдателя с целью выявить перспективные направления международного сотрудничества в Арктике. Российская сторона предложила подключить к этой работе представителей экспертного сообщества Финляндии.

- Коридоры и кофе-брейки на международных деловых площадках крайне важны для дипломатической работы, поскольку позволяют устанавливать неформальные отношения с партнерами во время живого личного общения. Мы очень ждем возвращения офлайн-форматов и готовы работать по всем вопросам развития лесного сектора, связанного с изменением климата, а также продолжить бизнес-диалог „Россия – Финляндия“, – сказал посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

Посол отметил, что готов продолжить инициативу создания между двумя странами «проектного офиса» для активизации инвестиционного и делового сотрудничества между странами. Основная цель этой инициативы - координация действий по реализации деловых проектов и ускорение согласования необходимых бумаг для увеличения товарооборота между нашими странами. В качестве исполнителей по «проектному офису» готовы выступить Фонд Росконгресс и партнер Фонда – представительство финской промышленности East Office, которые смогут совместно продвигать экспортные и инвестиционные инициативы, а также создавать совместные российско-финские предприятия.

В заключение встречи обсуждался потенциал взаимодействия двух стран по вопросу поставки и производства российской вакцины «Спутник V» в Финляндии.

20 января Российская Федерация подала заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе по результатам экспертной консультации с Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency – EMA).