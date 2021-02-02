Поэты черепных коробок

Дмитрий Быков, поэт, писатель и либерал, попробовал с помощью науки антропологии объяснить жалкие итоги митингов в защиту Навального. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Быков, поэт, писатель и либерал, попробовал с помощью науки антропологии объяснить жалкие итоги митингов в защиту Навального. В целом Быков использовал старый дискурс – «народ не тот, рабский» и чуть развернул, с примерами из жизни животных, либеральный постулат о «людях с хорошими лицами» и людях с песьими головами:

«С этим нельзя ничего сделать — существуют разные породы людей, как и разные породы собак, и никакими уговорами нельзя превратить охотничью собаку в левретку, а чихуахуа — в ньюфаундленда. Человек выбирает Путина или Навального не в силу воспитания или опыта, а в силу своей антропологии», - печально заключил Быков, явно знакомый с трудами немецкого антрополога Ганса Гюнтера. Тот тоже любил ссылаться на наблюдения заводчиков породистых собак и был первым, кто заметил, что именно в бедных кварталах Англии и Германии спросом пользуются шляпы маленького размера, так как у простых, «нерукопожатных» людей, менее развит мозг и соответственно – маленькие головы. Гюнтер давным-давно считается псевдоученым, но, судя по реплике Быкова, дело его живет, есть кому поднять упавшее знамя.

Давно живу, давно приметил любовь нашей либеральной общественности к так называемой «черепомерке». Среднего московского «рукопожатного» либерала без собеседования взяли бы в «Комиссию по расовой гигиене» Третьего Рейха. Потому что наш либерал, без всяких краниометров, на глаз, может четко определить букет кровей в любом индивидууме, особенно, если это оппонент. Посмотрит на вас долю секунды и выдает заключение: «Ну, какой вы, батенька, патриот России с таким лицевым углом и брахицефалией? О чем вы говорите? У вас 40% татарской крови, 20% финно-угорской и прабабушка еврейка».

В общем, с патриотами либералы разобрались давным-давно, теперь пришла очередь «сторонников режима», которых почему-то слишком много в России и ничего с этим поделать нельзя. Не удивительно. Настораживает только, что либеральная общественность, уже не стесняясь, занялась «расчеловечиванием образа врага», низведением его до уровня животных. Все по старой схеме, опробованной во время конфликта хуту и тутси в Африке, и совсем недавно, на Донбассе, где «жгли колорадов», при полном одобрении тех же рукопожатных соратников Быкова. Собственно, и до сих пор «колорадов» там бомбят, я вот только что с Донбасса вернулся, видел…

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