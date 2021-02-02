Западные дипломаты съехались на суд над Навальным: что это значит

У здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального, были замечены автомобили с дипномерами посольств Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Швейцарии, Болгарии, Норвегии, Австрии и других. Фото: Иван МАКЕЕВ

У здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального, были замечены автомобили с дипномерами посольств Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Швейцарии, Болгарии, Норвегии, Австрии и других. Прибывшие в них дипломаты пожелали лично присутствовать на заседании.

О том, насколько необычно в судебной практике такое паломничество официальных зарубежных представителей, мы расспросили доктора юридических наук, профессора Михаила Барщевского:

- Конечно, как и любые другие граждане, иностранные дипломаты имеют право присутствовать на открытом судебном заседании. Но совершенно очевидно, что дело Навального не без усилий из-за рубежа подверглось откровенной политизации. И если их приезд имеет целью продемонстрировать некое психологическое воздействие, то это надо рассматривать не только как явное вмешательство во внутренние дела, но и как попытку оказать давление на правосудие, что для любой цивилизованной страны является неприемлемым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также расценила присутствие на суде представителей западных посольств как вмешательство во внутренние дела нашей страны.

- Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России, написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, во вторник 2 февраля Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. ФСИН уверена, что политик нарушил условия режима своего наказания.

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