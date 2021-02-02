Хотела детей, а он - пиара: Ольга Бузова раскрыла правду об отношениях с Давой

Спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с женихом-блогером Давидом Манукяном поклонники пары (а таких в соцсетях - несметные тысячи подростков) все ещё ждут примирения экс-влюблённых. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с женихом-блогером Давидом Манукяном поклонники пары (а таких в соцсетях - несметные тысячи подростков) все ещё ждут примирения экс-влюблённых. Да и любопытство разбирает: из-за чего все-таки случилась главная драма шоу-бизнеса, что за скелеты в шкафу прячут участники скандала? Неужели Дава и правда гулял от Бузовой с продажными девицами и колотил милую почем зря (это не наше утверждение, а самой поющей ведущей), а она заливала проблемы алкоголем и в ответ наставляла ему рога (именно в этом звезду обвинила несостоявшаяся свекровь, мать Манукяна). А ведь на публике оба светились от счастья, задаривали друг друга дорогими подарками и осыпали самыми лестными эпитетами...

Никаких интервью на тему отношений ни Бузова, ни Дава сейчас не дают, подогревая интригу. Однако в своём Инстаграме звезда «Дома-2» иногда все же делится наболевшим с подписчиками и отвечает на личные вопросы. «Надо скрывать личную жизнь - счастье любит тишину», - один из самых популярных советов Ольге в последнее время.

- Теперь я в этом убедилась окончательно. Я и не хотела... Хотела скрывать наши чувства, как было в самом начале. Но он настоял, призналась подписчикам Бузова, фактически обвинив бывшего в пиаре за ее счёт.

Рассказала ведущая и о своём отношении к детям: в честь юбилея ей все чаще припоминают интервью, в котором Бузова обещала взять ребёнка из детского дома, если не родит до 35.

- Появилась любовь, и я хотела от него детей. Сейчас буду думать, как поступить, - уклончиво ответила певица, добавив, что с момента расставания экс-жених ей ни разу не позвонил и не спросил, как здоровье.

- А почему мама Давида вас оскорбляет? - поинтересовались поклонницы.

- У каждого своё воспитание или его отсутствие, - высказалась звезда. - Мои родители не опустились и не опустятся до такого. Но они все это читали...

Кроме того, поющая ведущая призналась, что романтических отношений с Тимуром Батрутдиновым у них нет - только дружба, а на партнера по «Ледниковому периоду» Дмитрия Соловьева она даже и не смотрела, как на мужчину: «Когда я в отношениях, ни к кому не присматриваюсь - это табу!».

Напомним, Бузова и Манукян расстались во время празднования 35-летия телеведущей. Говорят, ей не понравилось, что любимый опоздал на вечеринку и не слишком-то трепетно отнёсся к изменнице. Певица сама объявила, что отныне она свободна, и попросила не задавать ей лишних вопросов, обещая молчать. Но уже через пару часов в своём Инстаграме Оля разразилась такими откровениями, что стало ясно: отношения в паре совсем не идеальны. Брошенный блогер на эти обвинения так ничего и не ответил, но в эфире «Танцев со звёздами», где Манукян участвует, признался, что этот роман - пройденный этап.

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