Алина Загитова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый канала и Федерация фигурного катания России запускает грандиозное шоу. В грядущие выходные лучшие фигуристы страны будут биться друг с другом в Командном турнире за призовой фонд в 10 млн рублей. А за бортиком будут кипеть другие страсти. Капитаном одной команды будет серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, во главе второй – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Две звезды, пути которых резко разошлись после ОИ-2018, две самых популярных фигуристки страны, чьи фанатские армии ведут между собой настоящую войну. «КП» составила гид по Кубку Первого канала с ответами на самые главные вопросы о ярком шоу.

Загитова против Медведевой: они до сих в ссоре? Узнаем у Урганта

Столкнуть лбами Алину и Женю прямо на Первом канале – это одна из самых крутых задумок организаторов. Считается, что у них конфликт, тлеющий еще с 2018 года, когда дерзкая дебютантка Загитова отняла «золото» Олимпиады у признанной звезды Медведевой. Согласно легенде, Женя чуть ли не в слезах бросила их общему тренеру Этери Тутберидзе: «Вы что, не могли еще год ее в юниорах придержать». Евгения потом не раз говорила, что не произносила этих слов. Но с тех пор между фигуристками, и тем более их фанатами, идет война.

Сейчас она переместилась в инстаграм. Обе звезды ведут борьбу за подписчиков и периодически в сториз поддевают друг друга ядовитыми замечаниями. Без имен, но с обвинениями в накрутках подписчиков, и кто в теме видят – конфликт тлеет и не собирается угасать. А вдруг он вспыхнет на Первом канале? Телевизионщики обещают, что накануне турнира в передаче «Вечерни Ургант» столкнут Алину и Женю лицом к лицу. Но главное – не сталкивать их болельщиц. Иначе может случиться первая фанатская драка фигурного катания.

А в пятницу Медведева и Загитова появятся на льду с показательными выступлениями. Но кто сказал, что это будет просто номера без результата? Нет, это будет настоящая дуэль - обеим есть, чего доказывать друг другу. Вот когда под их оценивающими взглядами будет вскипать даже лед.

Кто из фигуристов будет выступать за Алину, кто за Женю

Еще один потенциальный конфликт. Команды капитанши будут набирать не сами, кто окажется у них за спиной, определит жребий. И тут снова будут искрить страсти, замешанные на противостоянии тренеров Тутберидзе-Плющенко. А вдруг в одну команду попадут ушедшая от Этери Георгиевны Алена Косторная и оставшаяся в Хрустальном восходящая звезда Валиева? И вообще как будут уживаться другие воспитанницы Плющенко и Тутберидзе, если окажутся по одну сторону баррикад Командного турнира? Кажется, такого рискованного шоу в истории фигурного катания не было.

Евгения Медведева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что за прыжковый турнир?

А перед тем как поделиться на команды, все фигуристки окажутся в одной компании. Они будут сражаться с парнями на так называемом «прыжковом фестивале». Да-да, формат противостояния – девушки против парней, тут и станет ясно, кто круче вертит аксели, риттбергеры и лутцы.

Планируется, что прыжковый турнир пройдет в три раунда. В первом команды парней и девчонок делает четыре разных прыжка. На втором этапе каждый участник выполняет свой самый сложный прыжок, на третьем – спортсмены демонстрируют каскады из пяти прыжков. Судьи не спят – судьи считают баллы и определяют победителей.

А судьи кто? Кто разделит 10 миллионов?

Пока это держат в секрете. Пока только Татьяна Тарасова призналась, что ее пригласили оценивать прыжковый конкурс. Но, кажется, есть шансы увидеть на судейских позициях еще немало известных лиц фигурного катания. И каждая оценка будет иметь свою цену. Ведь на кону – 10 млн рублей призового фонда. Может быть футболистам сумма покажется невеликой, а для неизбалованных звезд фигурного катания это вполне себе приличные деньги.

Но есть еще и соревновательный эффект. Впереди чемпионат мира, еще непонятно, кто туда едет от России, и не исключено, что много покажет Командный турнир – кто в какой форме? Кто готов лучше психологически?

Когда и где смотреть? Можно ли еще купить билеты?

Грандиозное шоу покажет Первый канал. Но есть шансы увидеть все и собственными глазами. Банда звезд фигурного катания оккупирует Мегаспорт. И кажется дни с 5 по 7 февраля будут золотыми для спекулянтов билетами. Пока на разных сайтах их можно купить за суммы от 700 рублей до 10 000. Но вот парадокс – самые дорогие места найти сложнее. Соскучилась страна по фигурному катанию.

Расписание турнира и трансляций

Пятница, 5 февраля

Официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль.

Трансляция: Первый канал, 21:30

Суббота, 6 февраля

Командный турнир. Короткая программа

Трансляция: Первый канал, 17:45

Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир. Произвольная программа

Трансляция: Первый канал, 17:20

Состав участников:

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Шевченко — Игорь Еременко

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – МУЖЧИНЫ: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин

ПАРНОЕ КАТАНИЕ: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – ЖЕНЩИНЫ: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова

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