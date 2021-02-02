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Политика

Пять простых фактов — за что судят Навального и сколько он должен получить по закону

Разбираем дело оппозиционера — что нарушил и почему такой привилегированный
Иван ГРАЧЕВИван ГРАЧЕВ
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Суд рассматривает лишь несоблюдение Навальным условий испытательного срока по приговору еще 2014 года.

Суд рассматривает лишь несоблюдение Навальным условий испытательного срока по приговору еще 2014 года.

Фото: REUTERS

1. Речь не идет о новом приговоре оппозиционеру Алексею Навальному, известному своими расследованиями в интернете. Это НЕ новое дело и НЕ новое обвинение.

Суд рассматривает лишь несоблюдение Навальным условий испытательного срока по приговору еще 2014 года. Это дело о «хищениях» и «отмывании денег», больше известное как «дело Ив Роше».

Если коротко, Алексей Навальный со своим братом Олегом, работавшим в «Почте России», организовали фиктивную транспортную фирму, у которой вообще не было никакого транспорта. Но смогли убедить известную французскую компанию «Ив Роше» доставлять товары в регионы через эту фирму-пустышку. На деле доставкой занималась другая компания знакомых Навального.

В итоге из 55 миллионов рублей, уплаченных «Ив Роше» за доставку товаров лишь 31 миллион дошел до реального перевозчика. Остальные были отмыты и осели у Навальных.

Важно, что дело против Навальных возбудили по обращению именно частной иностранной компании, а не российской, которую можно было бы заподозрить в исполнении политического заказа.

Олег Навальный получил тогда 3,5 года колонии. А Алексей — тот же срок, но условно. И ему его заменили на 5 лет испытательного срока.

2. При этом Алексей Навальный оказался единственным человеком в России, имеющим 2 условных срока одновременно! Таких послаблений до этого не было ни у кого.

Дело в том, что до приговора по «Ив Роше», Навальный был осужден за махинации в «Кировлесе». Будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, Навальный убедил компанию «Кировлес» продавать лесоматериалы его компании (также «пустышке») по заниженным ценам. А перепродавался лес уже по другой — рыночной стоимости. Ущерб — 1,5 миллиона рублей. Приговор — 5 лет условно.

И с 2015 по 2019 году у Навального было сразу 2 условных срока.

3. Как именно Навальный нарушил испытательный срок. По условиям этого срока осужденный должен не менять место жительства и 2 раза в месяц являться в инспекцию для отметки. Однако оппозиционер множество раз это игнорировал. В 2020 году, еще до своего «отравления» в августе, Навальный нарушил режим явки в инспекцию 6 раз. Все это время ФСИН предупреждала его, что условное наказание может быть заменено на реальное.

Но когда оппозиционер попал в больницу Омска, а затем — в клинику «Шарите» в Германии, ФСИН приостановила требование явки Навального. И возобновила его лишь после выписки из клиники — когда сам оппозиционер и СМИ заявляли, что он уже выздоровел и свободно передвигается по Германии.

На все запросы ФСИН Навальный лишь отвечал: «О своем выздоровлении и прибытии в Россию вы будете уведомлены». И продолжал демонстрировать в соцсетях свои занятия спортом, посещения достопримечальностей. То есть — вполне здорового образа жизни. В итоге, устав ждать, ФСИН объявила оппозиционера в розыск.

4. Замена испытательного срока на реальный за неявку в инспекцию — не редкость. Только в 2020 году облегченного режима наказания в России лишились 11.390 человек. И были переведены в колонии.

Останься Навальный на свободе и после таких демонстративных нарушений, это будет лишь подтверждать, что ему позволено то, что ни одному другому гражданину не сошло бы с рук. Самый привилегированный осужденный страны.

5. Какое наказание может быть применено к Навальному за нарушения испытательного срока? Никакого. То есть никаких новых наказаний. Просто ему должны отменить все предыдущие послабления. А это значит - вернуть тот срок, на который он был осужден изначально по делу «Ив Роше». 3,5 года колонии. Если, конечно, исходить из закона, а не политических привилегий.

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