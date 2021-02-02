"Мне эту чашу придется испить до дна": Мария Максакова рассказала об ужасах жизни с бывшим любовником

Мария Максакова недавно тайно вернулась из Киева в Москву. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мария Максакова недавно тайно вернулась из Киева в Москву. В российской столице оперная дива успела побывать в гостях у Бориса Корчевникова и рассказать о личной жизни.

Мария Максакова несколько лет жила с бизнесменом Владимиром Тюриным. Любовник увидел ее в программе "Пока все дома". Мужчина был старше на 19 лет, долго и настойчиво ухаживал, пока красавица не сдалась. Сначала их жизнь была похожа на сказку. Миллионер осыпал любимую дорогими подарками, возил на курорты и буквально пылинки сдувал.

Тогда Мария думала, что находится за каменной стеной: "Хотелось какой-то надежной спины… И он очень правильно начал разговор с моей мамой. Я их познакомила, и мать начала говорить, что у нее в молодости был звонче голос, чем у меня. А он ей сказал: «И, наверное, вы были выше». После этого у мамы настроение испортилось. Володя, надо признать, неплохой психолог".

От этого союза на свет появились сын Илья в 2004 году и дочка Люся в 2008-м. После рождения первенца жизнь оперной певицы превратилась в сущий ад. Тюрин был категорически против ее карьеры на большой сцене и часто проявлял агрессию, поднимать руку на избранницу. "Владимир сделал все, чтобы моей карьеры не было. Я, по его словам, должны был сидеть с ребенком дома", - поведала артистка в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Марию как раз поступила на работу в Мариинский театр. Это был новый этап в ее карьере. "Меня ставили во все спектакли, давали хорошие роли. Как-то меня пригласили на фестиваль во Владикавказе, а Тюрин устроил мне ночную встряску. До этого он распускал руки, швырял меня, но я отделывалась синяками, ссадинами, выдранными волосами. А в тот день Володя целенаправленно ударил меня в бок и сломал два ребра", - призналась 43-летняя звезда.

В этот момент Борис Корчевников ахнул. Несмотря на дикую боль, по словам Максаковой, она выступила на концерте. "Я была в полуобморочном состоянии и выдержала! Все удалось", - с улыбкой добавила блондинка.

Она отметила, что примерно в этот период Тюрин угодил в СИЗО. И женщина его не бросила. Напротив, пыталась вытащить его оттуда. "Человек прошел десять лет тюрем и лагерей, но он же мне объяснил, что ни в чем не виноват... Мне казалось, что он занимался бизнесом. Где был мой мозг?", - продолжила Мария.

А вскоре певица поняла, что снова беременна. Максакова очень хотела этого ребенка, а Владимир был категорически против. "Вы у меня спросите, зачем я рожала второго. Я вам отвечу. Илюша был у меня самым беспроблемным ребенком, и как только Владимиру что-то не нравилось, он забирал сына, увозил его в неизвестном направлении и ждал, пока я извинюсь и понервничаю. Говорил, что в следующий раз буду искать еще дольше. Поэтому к шантажу детьми я была приучена. Но рождение второго ребенка помогло мне. Люся кричала без остановки. Она меня своим криком спасла. Не будет же Владимир забирать грудного ребенка!", - заявила знаменитость.

Однако после расставания Тюрин забрал двоих детей себе, а теперь не позволяет Марии видеться с дочкой. "Что касается нашей общей дочери, то ее отец Владимир Тюрин устраивает нам унизительное дозированное общение. Он забрал демонстративно детей. Мне очень не хотелось доставлять ему радость своим горем и подавленностью. Демонстрировать, как мне больно не видеть своих детей. Мне эту чашу придется испить до дна. Когда я летела в Россию, то надеялась, что здравый смысл возьмет вверх, и мне придумают встречу с детьми, хотя бы короткую, но не случилось", - едва сдерживая рыдания откровенничала она.