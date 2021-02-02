Звезда сериала «Тайны следствия» Николай Перминов ищет отца, потерянного 49 лет назад

Николай Перминов не теряет надежды найти родного отца Фото: Личный архив

История жизни актера Николая Перминова, широко известного по своим ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Погоня за тенью», сама по себе могла бы стать сценарием для фильма. Детский дом в магаданской глубинке, предательство сначала родной матери, потом той, что усыновила и как котенка вернула обратно в приют, голодная юность в бандитском Петербурге в лихие 90-е с ночевками на вокзалах и в парадных, а потом какой-то сказочный путь с самого дна к телевизионным экранам. В фильмографии бывшего беспризорника сейчас более 60 ролей. Казалось бы, живи и радуйся. Но несчастливое детство Перминова явно не отпускает.

До восьмого класса Коля жил в разных детских домах Магаданской области Фото: Личный архив

На днях 49-летний актёр по совету адвокатов подал иск в суд. Он требует компенсацию за жилье, которое он как сирота должен был получить в 18 лет. Но так и не получил. В паспорте Перминова до сих пор нет прописки. Но обо всем по порядку.

В паспорте Перминова до сих пор нет прописки Фото: Личный Архив

НА УРОКАХ ТРУДА ДЕЛАЛИ ГРОБЫ

Будущий актер родился в Магаданской области и на второй день от него отказалась родная мать. Почему, он до сих пор не знает. Почти сразу малыш попал в приемную семью.

- Эта женщина забрала меня восьмимесячного из больницы. Дала имя и фамилию: Коля Перминов. Своих детей у нее не было, и мне она матерью так и не стала: била, издевалась, морила голодом. Когда мне было 2 годика, органы опеки забрали обратно в детский дом. А мама, если ее можно так назвать, позже написала отказную. Я до сих пор этот документ храню. Она там меня называет умственно отсталым, но Бог ей судья.

До восьмого класса Коля жил в разных детских домах Магаданской области: холод, голод и полное одиночество.

- Как не умер, я не знаю. До сих пор помню все имена мальчишек, которые жили со мной. Нас было 15. Пятерых похоронили. Гробы мастерили на уроках труда. Кто табуретки, а мы - гробы. Вот такое у меня было детство. Уже тогда для меня единственным спасением было кино. Выходил на улицу и у прохожих выпрашивал копеечки. Есть хотелось жутко, но деньги я тратил на билеты в кинотеатр, - рассказывает Николай.

ИЗ МАССОВКИ В АРМИЮ

В восьмом классе Николая и троих других воспитанников детского дома перевели в Ленинград.

- Нас заселили в общежитие ПТУ №7. Никто не спрашивал тогда, хочу ли я там учиться и быть столяром-паркетчиком. Все хохотали просто, когда я про свои актерские мечты рассказывал. Но я не унывал, все свободное время проводил на Ленфильме. Так достал сотрудников, что в 14 лет меня все-таки занесли в список массовки. Добрые сторожа впускали меня переночевать, и так я убегал от жуткой тоски и беспробудного пьянства, которые были в училище. Первый фильм, в котором я снялся, было «Собачье сердце». До сих пор помню свой детский восторг, когда я увидел великого Евгения Евстигнеева.

А потом понеслось. Перминов едва успевал перемещаться с одной съёмочной площадки на другую.

- Конечно, занятия в ПТУ я прогуливал. Там в журнале так и писали: «Перминов - на съемках», - вспоминает актер.

Но киношная сказка быстро закончилась.

- Пришла повестка в армию. Мне еще год до окончания ПТУ, но времена были жесткие. Приехали из военкомата: набили мне морду и погрузили в УАЗик. Так я оказался на вокзале и поехал в военную часть, отдавать долг родине.

Фото: Личный архив

СПАЛ НА ВОКЗАЛЕ, СДАВАЛ БУТЫЛКИ

Через два года Перминов вернулся в ПТУ, в котором его, как оказалось, никто не ждал.

- Пока я служил, меня просто отчислили и плевать им было на все мои объяснения и рассказы про армию. Вот представьте: стою под дверью общаги и идти некуда. Первое время жил в спортзале ПТУ, спал на матах, умывался и чистил зубы в туалете. И за то спасибо. Лучше, чем в парадной. В спортзал меня ночевать впускал сторож. Потом какое-то время спал на вокзале.

По словам Перминова, тогда он ничего не знал о своем праве на жилье от государства.

- Я абсолютно не был социализирован: не знал о своих правах ничего. Мне первое время помогал выбивать комнату социальный педагог ПТУ, но его очень быстро уволили. Тогда я понял, что рассчитывать могу только на себя, - объяснил Перминов. – Хорошо бороться за свои права, когда есть, где спать и что есть. А я тогда выживал: собирал на мусорках металл, бутылки сдавал. Про кино даже и не вспоминал.

Устроиться на работу без прописки тоже оказалось непросто. Николай признается, что пошел на обман.

- По паспорту друга меня взяли охранником. Так я начал свою самостоятельную жизнь. Ночевал на работе, а днем подрабатывал в ресторане посудомойщиком. Это были 90-е и, конечно, соблазн попасть в преступные группировки у меня, спортивного детдомовца, был колоссальный. Но Бог отвел. Вместо банд, а пошел на кастинг танцоров в шоу Дмитрия Нагиева. И меня взяли, - вспоминает Перминов.

Звезда сериала «Тайны следствия» Николай Перминов ищет отца

НОЧНОЕ ШОУ

Именно с танцев и началась его творческая карьера. Через пару лет Перминов создал свой коллектив. Это был мужской шоу-балет. Все постановки он придумывал сам, даже костюмы шил своими руками. Сначала выступали в ночных клубах Санкт-Петербурга, а потом коллектив заметили продюсеры и в 2003-м пригласили в Лас- Вегас.

Через год Перминов вернулся в Россию и его сразу же стали приглашать на кастинги. Начинал со съемок в рекламе, потом переехал в Москву и поступил на актерское отделение в институт имени Щукина.

Сейчас Перминов продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в антрепризах и преподает в театральной студии. Но накопить на собственное жилье в Москве так и не удалось.

- Я живу в съемной квартире. И сейчас во время пандемии вопрос финансовый особенно остро встал. Снимать стали меньше, и я вспомнил о моих правах на жилье. Прежде чем подать иск, я обратился в социальные службы, но получил ответ, мол, я уже не сирота и у меня взрослые дети (актер дважды был в браке и у него двое взрослых сыновей - ред.) Вот такой аргумент. Но знаете, это глупость полная, я имел право на жилье и я его получу.

Уже в ближайшее время в Басманном суде Москвы начнутся слушания.

Комментарий юриста

Наталья ЛАЗАРЕВА, заместитель председателя Гильдии российских адвокатов:

- Отговорка о том, что сейчас Перминов не является сиротой, не спасет органы социальной защиты в суде. На момент, когда государство не выполнило своих обязательств, он имел официальный статус сироты. От получения жилья никогда не отказывался. Да и срока давности тут нет. Федеральный Закон 159 четко говорит о том, что моментом окончания является сам факт получения жилья, а не какие-то другие факторы.

Кроме того, будет учтено, что он до сих пор не имеет собственных квадратных метров. Мы будем настаивать на выдаче жилья, как минимум это должна быть комната в Санкт-Петербурге или Москве. Второй вариант – денежная компенсация. Но рассчитываться она будет из цен на комнаты на текущий момент.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Пусть папа услышит!

Николай Перминов не теряет надежды найти родного отца. Но о нем почти ничего неизвестно. Есть только данные матери Перминова: Зинаида Толстова, девичья фамилия Радина, родилась 12 мая 1952 года в Тамбовской области, в поселке Подлесная. Возможная фамилия отца - Толстов. Предположительно, он из Тамбовской или Магаданской области. Зинаида Толстова приехала в Магаданскую область в 1968 году, где жила у бабушки, и в 1971 году родила сына, от которого отказалась на вторые сутки. Женщина умерла в 2000-м году в Тамбовской области.

Если вам что-либо известно об отце Николая Перминова, пишите нам в редакцию anastasiya.vardanyan@phkp.ru.

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