«Кто захочет заниматься спортом, тот будет»: Счетная палата назвала физкультуру недоступной для большинства россиян

Занятия с тренером в тренажерном зале недоступны для 80% россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занятия с тренером в тренажерном зале недоступны для 80% россиян. Даже самые дешевые занятия в бассейне без тренера не могут позволить себе 56% наших сограждан. Да и вообще «физкультурно-оздоровительные услуги для большинства населения недоступны». К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые опубликовали отчет о том, насколько доступна в России массовая физкультура и спорт.

По данным Счетной палаты, в 2018 - 2019 годах и за первые девять месяцев 2020 года на развитие массового спорта в России потратили почти 250 млрд рублей. Основную часть денег направили на создание спортивной инфраструктуры – строительство стадионов, спортплощадок и т. д. Это, вроде бы, хорошо. Но главная проблема – в том, что строили их, скажем так, не всегда по уму.

- Фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7%. Минимальный уровень - в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%), - сказала на коллегии Счетной палаты заместитель председателя ведомства Галина Изотова.

Из этого аудиторы Счетной палаты делают вывод: «рост числа спортивных сооружений не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом».

- Выводы Счетной палаты говорят о том, что зачастую крупные спортивные комплексы строить не только невыгодно, но и нецелесообразно, - поясняет профессор Елена Истягина-Елисеева, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права Высшей школы экономики, член Общественной палаты. - Спорткомплексы у нас порой строятся без учета как спортивных традиций, так и потребностей населения. Мы в Общественной палате знаем о таких случаях. Например, в маленьком селе построен огромный спортивный объект, и непонятно, кто будет там заниматься, обслуживать его. А в крупных населенных пунктах, наоборот, спортивных объектов часто не хватает. Но в любом случае, если человек хочет заниматься спортом, он будет им заниматься. И не важно, есть у него дорогой спортивный объект около дома или только дорожка и палки для скандинавской ходьбы.

- А как быть с детьми? Если взрослый может сам заняться бегом или скандинавской ходьбой, то ребенку все-таки нужна секция, тренер.

- По статистике, 80 процентов детей у нас занимаются физкультурой, включая школьные уроки и секции. Так что доступ к занятиям у детей есть. Другой вопрос - к каким именно занятиям? Приведу пример: пару лет назад мы с комиссией Общественной палаты были на проверке в чудесном городе Мамоново Калининградской области. Там есть три спортивных школы: по футболу, тяжелой атлетике и борьбе. Выбор, вроде бы, есть. Но что делать девочкам? Поэтому нужно не просто увеличивать количество секций, а делать это так, чтобы заниматься спортом могло как можно больше детей, независимо от пола, возраста, места жительства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Министр спорта Олег Матыцин: «Каждый бюджетный рубль идет на развитие спорта»

- Прошлый год выдался особенным для спортивной отрасли. По объективным и всем известным причинам сократились массовые занятия и тренировки спортсменов. Это в том числе повлияло на выводы о низкой посещаемости спортивных объектов, - комментирует выводу Счетной палаты министр спорта России Олег Матыцин. - Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития массового спорта – приоритетная задача Минспорта России. Ее реализация заложена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре была утверждена Правительством Российской Федерации. Подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018-2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта.

Для детей в государственных и муниципальных учреждениях работают по всей стране многочисленные секции и спортивные школы, которые дают возможность заниматься там бесплатно либо за минимальную плату. На днях Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета гражданину за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги и законопроект о закреплении понятия «физкультурно-оздоровительная услуга». Согласно внесённым в законодательство изменениям, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Это к вопросу о льготах и доступности спортивных объектов.