США готовы снять санкции с «Северного потока — 2», если будут иметь возможность его отключить

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Соединенные Штаты могут отменить санкции, введенные против газопровода «Северный поток — 2». Правда, выдвигают для этого целый ряд условий. О переговорах новой американской администрации с властями Германии, куда, собственно, ведет газопровод, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Американцы готовы вступиться за «братьев своих меньших»: они согласно оставить «Северный поток — 2» в покое, только если Москва не будет использовать трубу в качестве инструмента давления на Украину и страны Восточной Европы.

- Вашингтон требует, чтобы вопрос завершения строительства газопровода был связан с интересами Украины. Они предлагают продумать механизм, который позволит заморозить эксплуатацию газопровода, если Россия сократит поставки через Украину, - говорит источник издания, знакомый с содержанием переговоров представителей США и Германии.

А ведь главная смысловая нагрузка «Северного потока — 2» - снизить зависимость России от непредсказуемого Киева, который уже не раз демонстрировал, что может сделать всю Европу заложницей своих капризов.

Отметим, что всю добрую волю Вашингтону может обнулить предложение отдать контроль над газопроводом американцам. Нет, закачивать газ по-прежнему будет Россия, и даже деньги брать за это нам готовы разрешить — такой вот аттракцион неслыханной щедрости. Но если «вашингтонский обком» сочтет, что Москва использует «Северный поток — 2» в своих политических интересах, он хочет иметь возможность повернуть рубильник и заблокировать поставки голубого топлива.

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обещал главе украинского МИДа экономическую и военную помощь, если верить немецким журналистам, не пустой звук. Потому что Вашингтон настаивает на новом соглашении по транзиту российского газа, чтобы Киев получил более выгодные условия. В Штатах уже придумали, как еще больше привязать к себе Украину: Россия должна больше платить ей за транзит газа, а Берлин — помочь модернизировать газотранспортную систему.

Handelsblatt утверждает, что вопрос «Северного потока — 2» обсуждали на самом высоком уровне: Джо Байден и Ангела Меркель, хотя в официальном протоколе по итогам их телефонного разговора об это не упоминается. Как бы то ни было, немецкая сторона явно не готова с радостью соглашаться на все вашингтонские фантазии. Тем более, многое из этого уже сделано. В частности, Москва дала гарантии, что даже после введения газопровода в строй, Украина без российского газа не останется.

В публикации утверждается, что и США, и Европа заинтересованы в решении вопроса. Он достался Байдену в наследство от Трампа и его администрации. Очевидно, чтобы наладить отношения со Старым светом, американцы должны оставить «Северный поток — 2» в покое.

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