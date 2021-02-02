"Я сосредоточилась на исцелении моей семьи": дети боятся за жизнь Анджелины Джоли

Актриса призналась, что в ее "большой мамской сумке" всегда есть еда, многочисленные телефоны, книги, футболки и лекарства от аллергии для детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли украсила две обложки британского Vogue. Съемка проходила на территории лос-анджелесского поместья, где звезда живет со своими шестью детьми - 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Актриса откровенно рассказала о материнстве, карьере и тяжелых последствиях развода с Брэдом Питтом.

45-летняя Анджелина Джоли снялась для глянца. Она позировала в элегантных образах: классическом пальто, юбке-карандаше, водолазке с джинсами, винтажном кафтане и тренче на голое тело.

Актриса призналась, что в ее "большой мамской сумке" всегда есть еда, многочисленные телефоны, книги, футболки и лекарства от аллергии для детей. "Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла это как Джейн Гудолл, путешествуя где-нибудь посреди джунглей. Я не представляла материнство в истинном традиционном смысле этого слова. Я справляюсь с этим, потому что дети довольно выносливы, они мне помогают", - призналась знаменитость.

Она отметила, что последние несколько лет были довольно тяжелыми для нее и ее близких. "Я сосредоточилась на исцелении моей семьи. Мне нравится быть старше. В свои 40 я чувствую себя намного комфортнее, чем когда была моложе. Может быть, потому что моя мама прожила недолго, поэтому в зрелости есть что-то такое, что мне кажется победой, а не грустью. Я с нетерпением жду своего 50-летия. Чувствую, что добьюсь успеха в свои 50. Только теперь моя боль начинает отступать, таять, как лед. И кровь потихоньку начинает возвращаться в мое тело. Но я еще не вполне вернулась, хотя надеюсь, что мне это удастся", - говорит звезда Голливуда.

Анджелина рассказала о трогательной заботе детей, а также о том, как отпрыски боятся за ее жизнь. "На днях мы были на батуте, и дети сказали: «Нет, мама, не делай этого. Ты поранишься». И я подумала: «Боже, разве это не смешно?». Я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я могу травмировать себя. Даже в юном возрасте они знают, что важно чувствовать себя в безопасности", - поведала 45-летняя кинодива.

Джоли и ее шестеро наследников живут недалеко от дома Брэда Питта, чтобы дети могли видеть отца, когда пожелают. Вместе с отпрысками актриса обосновалась в особняке, когда-то принадлежавшем режиссеру Сесилу Б. Демиллю. В резиденции нет комнаты для развлечений, зато есть много мест, где можно прогуляться и предаться размышлениям.