22-летнюю сотрудницу полиции задержали за продажу марихуаны

В настоящий момент следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад полицейские в Орехово-Зуево задержали свою коллегу, 22-летнюю Ирину В.* Как оказалось, сотрудница полиции стала торговать наркотиками. Ира нашла клиента и продала ему около 6 грамм марихуаны, за что получила 1000 рублей. Однако распорядиться нечестно заработанными деньгами, а также наладить постоянную схему сбыта, она не успела - оперативники задержали клиента Ирины, и тот сразу же сдал ушлую полицейскую ее коллегам.

«Сотрудниками полиции была задержана 22-летняя полицейский внутренней охраны изолятора временного содержания (ИВС) УВД по СВАО по городу Москве Ирина В.* Девушка работала в полиции с 2017 года, находилась в должности инспектора и носила звание сержант полиции. Ирина задержана, ведется следствие», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ирине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сейчас девушка находится в ИВС, но уже не в роли инспектора-охранника, а как рядовая задержанная. Ее дальнейшую судьбу решит следствие и суд.