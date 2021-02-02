Шах и мат критикам российской вакцины: эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией в журнале The Lancet

2 февраля 2021 года в одном из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet появилась очередная публикация о российской вакцине «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 февраля 2021 года в одном из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet появилась очередная публикация о российской вакцине «Спутник V». Напомним, предыдущая научная работа, вышедшая 4 сентября прошлого года, была посвящена результатам 1-2 фазы испытаний прививки на небольшом количестве добровольцев. С тех пор многие в нашей стране и за рубежом с нетерпением ждали: смогут ли разработчики подтвердить безопасность и эффективность «Спутника» на широком круге лиц - людей разного возраста, состояния здоровья, в том числе, с хроническими болезнями. И вот - долгожданное доказательство. Причем, не голословное, а задокументированное и выверенное группой международных научных рецензентов - без этого публикация в The Lancet не попала бы.

В памятный день представители команды разработчиков прививки выступили на онлайн-брифинге перед журналистами всех стран мира. Подробности клинических исследований «Спутника V» рассказали директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург и замдиректора центра по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

СЕМЬ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ...

В ходе клинических исследований (КИ) была достигнута так называемая контрольная точка - 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди участников КИ. Это позволило подвести и оценить промежуточные итоги применения вакцины (окончательное завершение 3-й фазы исследований запланировано на 31 декабря 2022 года). Количество добровольцев, включенных в отчет, составило 19 866 человек. Из них 14 964 получили вакцину и 4 902 плацебо. Главные итоги анализа наблюдений за волонтерами оказались такими:

1. Антитела выработались более чем у 98% добровольцев, и у 100% появился клеточный иммунный ответ.

2. Уровень самых важных - вирус-нейтрализующих антител - у вакцинированных оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем у пациентов, переболевших ковидом.

3. В целом эффективность вакцины составила 91,6%.

4. У добровольцев старше 60 лет (их было 2 144 человека) подтвердилась эффективность 91,8%, что статистически не отличается от данных у волонтеров 18-60 лет.

5. Вакцина продемонстрировала полную защиту от тяжелых случаев ковида - с такой формой инфекции не слег ни один из участников исследования, получивших прививку препаратом «Спутник V».

6. Подтвердились высокие показатели безопасности: большинство нежелательных явлений (94%) протекали в легкой форме и свелись к простудным синдромам, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости.

7. Не зафиксировано ни одного случая сильных аллергических реакций, включая анафилактический шок.

Разработчики первой в мире зарегистрированной прививки от COVID-19 рассказали о промежуточных итогах испытания на широком круге добровольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… И ТРИ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ПРИВИВКИ

На брифинге специалисты озвучили, чем разработка наших ученых превосходит любые зарегистрированные на сегодня антиковидные прививки.

- Доступность по цене: менее 10 долларов за один укол.

- Удобство, простота и доступность хранения и транспортировки: вакцина может храниться в обычном холодильнике при температуре +2+8 градусов Цельсия.

- Предполагаемая длительность иммунитета: как сообщил академик Гинцбург, имеющиеся данные позволяют считать, что «Спутник» будет давать защиту от коронавируса в течение двух и более лет. Ученые уверяют, что новые штаммы вируса не станут преградой: «исследования ведутся, мы держим руку на пульсе», - было заявлено на брифинге.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ РАЗРАБОТЧИКИ:

- Люди старше 60 лет переносят вакцинацию легче, реакции на укол у них слабее - теперь это уже совершенно очевидно. В то же время эффективность иммунитета должна быть ничуть не ниже, чем у молодежи (см. выше).

- «Спутник V» уже зарегистрирован в зарубежных 16 странах, к концу следующей недели таких стран будет 25.

- Россия продолжит сотрудничать с производителями других вакцин и готова предоставлять нашу прививку для совместных испытаний.

СПРАВКА «КП»

Безопасность вакцин на основе аденовирусов человека подтверждена более чем в 75 международных публикациях и в 250 клинических исследованиях, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий (при этом история использования аденовирусов человека в составе вакцин началась с 1953 года). Аденовирусные векторы – это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При использовании вакцины «Спутник V» в организм не попадает сам коронавирус, вакцина содержит лишь генетическую информацию части его внешней белковой оболочки – так называемых «шипов», которые образуют «корону». Это полностью исключает возможность заражения вследствие вакцинации, позволяя при этом сформировать устойчивый иммунный ответ организма.

Использование двух разных векторов, основанных на человеческих аденовирусах серотипов Ad5 and Ad26, позволяет сформировать более эффективную защиту от коронавируса по сравнению с вакцинами, которые используют один и тот же вектор для двух уколов. Благодаря использованию двух разных векторов у вакцины «Спутник V» не наблюдается возможный нейтрализующий эффект, что позволяет сформировать длительный и более продолжительный иммунный ответ.