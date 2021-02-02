"Гораздо больше, чем 100 миллионов": Михаил Ефремов спрятал все свои накопления

По словам источников, актер так и не дал жене доступ к банковской ячейке Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже, слухи о колоссальном состоянии Михаила Ефремова, которое он жаждет сохранить до момента освобождения из колонии, ходили не зря. На прошлой неделе в Сети появилась информация, что Михаил Олегович никак не предоставит супруге доступ к банковской ячейке, где хранятся несметные миллионы. Мол, Софья Кругликова очень недовольна недоверием мужа, да и деньги у семьи подходят к концу: все-таки артист был главным добытчиком и обеспечивал не только своих детей, но и многочисленную родню.

Адвокатам Ефремова, которые несколько месяцев отказывались комментировать эту щепетильную тему, пришлось наконец выступить с заявлением. По словам защитников, права на ячейку осужденный передал жене еще пару месяцев назад, и этот вопрос больше не актуален.

Однако, у окружения семьи другая версия.

- Софья действительно долгое время дергала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права, - рассказал источник kp.ru. - И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова. Во-первых, после всего случившегося он никому не доверяет. А во-вторых, хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы. Ведь далеко не факт, что у него будет работа после стольких лет заключения, да и здоровье может подвести. Плюс ко всему он хотел уехать из страны, а переезд на ПМЖ за границу это совсем недешево.

Такого же мнения придерживается и экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

- Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю, - заверил юрист kp.ru. - Эту тему мы с ним не раз обсуждали, но вдаваться в подробности не буду: некрасиво, я все-таки с ним работал. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счету, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов - скромная сумма, берите выше.

Косвенно это подтверждает и другой факт: адвокаты Ефремова сразу после получения доступа к хранилищу обещали решить вопрос компенсации Ирине Стерховой - гражданской жене погибшего курьера, которую в суде так и не признали потерпевшей. Во время апелляции Михаил Олегович сам выступил с таким благородным порывом. Однако, никакой помощи Стерхова не увидела до сих пор, и даже предложений о переговорах ей не поступало.

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