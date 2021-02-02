Владимир Путин - лучшему учителю года России Гурову: Миша, рукой помашите! Рад Вас видеть

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020" в Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

...Во вторник, 2 февраля, глава государства пообщался по видеоконференции с лауреатами конкурса «Учитель года». С первых же минут атмосфера на этом необычном президентском уроке сложилась настолько неформальная и такая тёплая - что и официоз куда-то быстро испарился.

- ...Очень рад всех вас видеть! - совершенно искренне приветствовал Путин своих собеседников. - Прежде всего, поздравляю вас с тем, что вы стали лауреатами замечательного, можно сказать, легендарного конкурса «Учитель года». Он у нас начался еще в 90-х годах. (если быть точным - в 1992-м. - А.Г.) был сначала «Учитель года СССР»...

Похоже, президент специально подчеркнул, что по сути это - советский конкурс!

- И, конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя – Михаила Гурова. (Тут уж Путин совсем отошёл от официального протокола и даже стиля):

- Миша, рукой помашите! Рад Вас видеть.

Абсолютный победитель конкурса "Учитель года России - 2020" Михаил Гуров. Фото: www.mgurov.ru

И тут оба заулыбались. Их - так же эмоционально - поддержали остальные учителя и учительницы.

«Пандемия. Эпидемия. Дистанционное обучение». Путин, конечно же, не мог не вспомнить эти надоевшие уже всем - и учителям, и ученикам, и родителям - «термины дня». Но нашёл все же и другие слова, которые произносил, оторвавшись от тезисов - похоже, от души...

- Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время, - сказал президент. - Прекрасно понимаю, какую серьёзную дополнительную нагрузку вы на себя взяли. Вы стремились делать всё для своих воспитанников. И хочу сегодня сказать, что российские учителя и в больших городах, и в посёлках, в сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы... Ещё совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе – а их у нас почти 40 тысяч – был интернет. Но все-таки последовательно многое сделано... Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными (в том числе чтобы появился и скоростной интернет), чтобы каждый ребёнок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества.

Президент напомнил, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, - в ближайшие три года - на поддержку этой «армии учителей», как назвал ее Путин, - будет направлено почти 225 миллиардов рублей.

- Принимая такое решение, - заметил президент, - мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России.

Элитный или элитарный?

Похоже, Путина (да и часть педагогов) на этой встрече смутило только одно - то, что некоторые школы, особенно частные, называют - ну, очень уж «высокопарно»!

- Лицей классического элитного образования, - вдруг донеслось до уха президента.

- Элитарного? - переспросил Путин. - Меня всегда смущают такие слова. Кто у вас придумывает такие названия, которые не радуют ухо нормального человека. Впрочем, тон у президента был, скорее, шутливым, чем назидательным...

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Будем, конечно, развивать и системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать своё мастерство, расширять компетенции, перенимать лучший опыт и практики. Объединение, распространение таких практик как раз одна из задач конкурса «Учитель года»..

- Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершённый ради сегодняшних поколений нашими предшественниками

- Учительский труд – благородный, творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный – всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда, совершенно точно можно сказать.

- Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения.