Прогноз погоды на весну 2021: что говорят синоптики

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, весна вполне может оказаться невероятно ранней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День сурка, 2 февраля, за океаном – в США и Канаде - “гадают” о весенней погоде. Сурок Фил вылезает из своей норки в штате Пенсильвания. Если на улице солнце, Фил видит свою тень и со страха прячется обратно. Это означает, что еще 6 недель – то есть как минимум до середины марта – будут стоять холода. А если 2 февраля пасмурно, сурок сидит снаружи дольше, никакие тени ему не мешают. Такое поведение предвещает раннюю весну. Впрочем, предсказания Фила сбываются примерно в 40% случаев, скептически напоминают синоптики центра “Фобос”.

А что говорят сами метеорологи? Представляем прогноз погоды на весну 2021.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, весна вполне может оказаться невероятно ранней. “Красный”, то есть аномально теплый март, синоптики обещают на большей части территории России: это Москва и другие регионы Центральной России, да и вообще почти вся Европейская часть (за исключением северо-запада - Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской и Архангельской областей), весь Урал, вся западная Сибирь, а также Чукотка. Но и тут важно помнить, что прогнозы на столь долгий срок – штука неблагодарная, сбываются примерно в 70% случаев.

- Ранняя весна в Москве возможна, изменения климата все же дают о себе знать, - поделилась с “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Однако есть одно “но”. В прошлом году январь и февраль были аномально теплыми, со средней температурой на 7 – 8 градусов выше нормы. А в 2021-м январь оказался на 3 градуса теплее, чем положено, в феврале тоже не ждем серьезных отклонений от нормы, по прогнозам финал зимы довольно холодный. И снега сейчас много. Эти факторы сильно влияют на мартовскую погоду: потребуется много тепла, чтобы растопить снег. А с другой стороны, минувшая осень была отличная, зима тоже ничего. Почему бы и весне нас не порадовать?

Коллеги из центра “Фобос” пессимистичны: они считают, что март 2021 в Москве вряд ли будет теплым.