Эксперт: «США делают из Украины плацдарм для провокаций против России»

После разговора с Блинкеном, Кулеба написал в своем «Твиттере», что в американо-украинских отношениях наступил «новый день». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На администрацию Джо Байдена украинские власти возлагали большие надежды. Во время президентства Дональда Трампа сложилось такое мнение, что Киев перестал быть для Вашингтона приоритетом. Вместо этого он превратился в чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко. Поэтому в Киева скучали по временам серьезной финансовой поддержки Евромайдана от Обамы и его вице-президента Байдена. Теперь демократы вернулись к власти.

Накануне состоялся телефонный разговор между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Вашингтон пообещал и дальше оказывать военную и экономическую помощь Киеву.

- Госсекретарь заявил, что для США вопрос суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины являются приоритетными, - отметила глава пресс-службы Госдепа Неда Прайс.

После разговора с Блинкеном, Кулеба написал в своем «Твиттере», что в американо-украинских отношениях наступил «новый день».

«В нашей первой беседе с секретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», - отметил министр.

Но возникает вопрос: будет ли этот «новый день» солнечным или окажется по-прежнему пасмурным?

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

В период Евромайдана американские власти возлагали на Украину большие надежды. Благодаря эффективным экономическим и политическим реформам, со временем она могла бы превратиться в примерную модель для стран бывшего СССР, например, Белоруссии или закавказских государств. Стать образцом страны, успешно встроившейся в западную модель развития. Но не случилось.

- Может, в 2014 году в США и считали, что на Украине начнутся какие-то реформы, что она будет двигаться в сторону Европы и со временем будет отвечать стандартам ЕС и НАТО. Превратится в нечто, наподобие Польши или Чехии, - говорит «КП» главный научный сотрудник Институт США и Канады Владимир Васильев. - Но последние 6-7 лет убедили Штаты, что заниматься экономическими и политическими реформами на Украине бесполезно. Это черная дыра - сколько не вкладывай денег, ничего путного не получится. Украина потеряла ценность как экономический партнер.

Несмотря на сохраняющуюся в незалежной нестабильность, администрация Байдена дает понять Киеву, что теплые отношения между странами остаются. Украина, на правах младшего партнера и союзника, может в любой момент обратиться к Вашингтону за помощью, полагает американист.

МИЛЛИАРД НАПРАВО

Эпидемия коронавируса в значительной степени ударила по экономике США, поэтому возникает вопрос: а в состоянии ли сейчас Америка оказать экономическую поддержку Украине как в старые-добрые?

- Экономическое положение США сейчас таково, что они уже не могут потратить миллиард направо, миллиард налево, - продолжает Васильев. - А вот ситуация с военной помощью куда интересней. Украина может использоваться как военный плацдарм для провокаций против России для развязывания как военного конфликта между Киевом и Москвой, так и обострения российско-украинский отношений. Например, можно ожидать атак на Крымский мост, возобновления разговоров вокруг крымских татар. Может быть, американцы начнут строительство военных баз или аэродромов базирования.

При этом США могут поддержать военное силовое решение конфликта на востоке Украины. А если это произойдет на условиях Киева, то после этого все внимание, по мнению политолога, будет переведено уже на Крым.

ВЯЛОТЕКУЩАЯ ШИЗОФРЕНИЯ

Несмотря на то, что киевские власти не теряют надежды на помощь со стороны «дядюшки Сэма», украинская общественность все больше начинает осознавать, что эти мечты останутся нереализованными.

- Обещания американцев - гон и брехня. Украину захватывали не для того, чтобы ей помогать. А только для того, чтобы грабить и использовать как таран против России. Мы видим, что в США вернулись к власти специалисты по цветным революциям. Думаю, они сейчас свое внимание переключат с Украины и Белоруссии на Россию, - говорит «КП» украинский адвокат Татьяна Монтян. - Мы видим, как начинается раскачка России, и возвращение Навального неслучайно. США пролетели с раскачкой ситуации в Венесуэле, Гонконге, Белоруссии и России. Но они пребывают в иллюзиях, что у них может получиться только потому, что есть удачный опыт в Украине и Молдавии.

Попытки Киева включить в «нормандский формат» президента США Джо Байдена, упираются в решение России - захочет ли она договариваться по вопросу Донбасса с США, полагает Монтян. А Москва вряд ли пойдет на такую уступку.

- Всех устраивает, что сейчас происходит в Донбассе, эта вялотекущая шизофрения. И это будет продолжаться до тех пор, пока это не надоест России. Сейчас уже поздно переть буром. Россия вряд ли станет сдавать Донбасс. Даже в случае обострения конфликта на востоке, Россия увеличит поддержку самопровозглашенных республик. Если этого не произойдет, то в России это будет расценено как предательство.