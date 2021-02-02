Биржевые спекулянты с помощью соцсетей взвинтили цены на серебро: реально ли сейчас заработать на драгметаллах

В последние два месяца котировки серебра подорожали почти на 40%. Фото: REUTERS

Помните тех самых «биржевых партизанов», которые на прошлой неделе наделали много шума на американской бирже? Так вот, они явно почувствовали свою силу. В понедельник они стали активно разгонять стоимость серебра. И повысили ее более чем на 12% - до 30 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). Что происходит на финансовых рынках? И можно ли на этом заработать?

С ЧЕГО ВДРУГ ТАКОЙ СПРОС НА СЕРЕБРО

Начнем с небольшого ликбеза. Есть несколько видов финансовых рынков. На одном торгуются акции и облигации, на другом – валюты, на третьем – сырьевые товары, в том числе металлы. Те, в свою очередь, делятся на драгоценные и промышленные. К первым относят золото, серебро, платину и палладий. Эти металлы хоть и используются в различных производствах, но считаются неким денежным эквивалентом. При этом серебро – младший брат золота. Их котировки ходят рядом. Растет одно, растет и другое. И наоборот.

В последние два месяца котировки серебра постепенно росли. Металл подорожал почти на 40%. И некоторые эксперты считают, что потенциал для роста еще остался.

- Есть перспектива дальнейшего подорожания в зависимости от спроса – как промышленного, так и инвестиционного. Мощной поддержкой может стать «зеленая трансформация», так как серебро требуется для солнечных батарей, а многие страны начинают масштабные проекты возобновляемой энергетики. В течение 2021 года серебро может приблизиться к уровню в 35 долларов за унцию, - считает Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank.

ПРИНЦИП ПИРАМИДЫ

Возможно, именно подобные рациональные доводы использовали и так называемые «реддиторы», решившие сыграть на увеличение стоимости серебра. Для сравнения, в случае с компанией GameStop, которая стала исторической победой «биржевых спекулянтов», все тоже началось с обычного поста одного из пользователей, который убеждал подписчиков «обратить внимание» на недооцененную компанию.

Как считают эксперты, за действиями анонимных «биржевых партизан» могут стоять крупные фонды. Суть манипуляций заключается в том, чтобы искусственно раздуть цену того или иного актива, а потом продать его по максимальной стоимости, заработав 10 - 20%, а то и 50% за день.

Схема проста. В социальной сети Reddit оглашается призыв к действию покупать тот или иной актив. Он тиражируется с помощью хештэга и все игроки начинают вкладывать свои деньги, разгоняя стоимость актива. Кто пришел первым и купил подешевле, тот и сорвет максимальный куш. А кто будет в конце очереди и купит по самой высокой цене – оплатит вечеринку.

Собственно, история с серебром показывает именно это. В понедельник стоимость выросла на 12%, а уже во вторник металл вернулся почти к тем же уровням, с которых и начинал – в районе 27 долларов за унцию. И те, кто купил его по 30 долларов за унцию, сидят в больших убытках.

А МОЖЕТ, ВЛОЖИТЬ В ЗОЛОТО?

Ситуация с главным драгоценным металлом тоже не очевидна. С одной стороны, он до сих пор многими инвесторами воспринимается как защитный инструмент. Мол, в любой кризис лучше держать золото. С другой стороны, последние события этот тезис опровергают. К примеру, в марте прошлого года этот металл падал точно так же, как и акции отдельных компаний. А потом рос вместе с ними. То есть, защититься от падения рынков, инвестируя в золото, теперь точно не получится.

Более того, динамика у этого металла отрицательная. В августе прошлого года за унцию золота давали почти 2100 долларов. А сейчас – 1830 долларов. Для сравнения, примерно столько же унция стоила 10 лет назад. То есть, никакого дохода инвестиции в золото за это время не принесли. В отличие от акций многих крупных компаний, которые, наоборот, в последние несколько месяцев резко выросли.