Экологичная мода: в магазин - с авоськой, платье из вторсырья, косметика - без тестов на животных

За 2 месяца жители России купили экологичных товаров на 50 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологичные товары входят в моду. Это реальный шанс спасти планету от завалов мусора. Все больше жителей России предпочитают сумки -шоперы ланч-боксы пакетам из пластика, термокружки - бутылкам с водой, а обычной косметике - натуральную, не тестируемую на животных. Новое веяние этой моды - это разнообразные дизайнерские маски, порядком потеснившие одноразовые средства защиты от инфекции. Насколько это все популярно среди жителей страны, выяснили аналитики онлайн-платформы Lamoda. Здесь подвели первые итоги продаж продукции из раздела Lamoda Planet, где собраны товары с заботой о планете.

Что покупали? Основные посетители магазинов, в том числе и онлайн - дамы. Отсюда и результат.

- Платья возглавили продажи в секции «Recycle и инновации» с товарами, которые минимум на 50% состоят из вторичных, переработанных и инновационных экологичных материалов, - отмечают специалисты. - Самыми популярными товарами в категории «Экосостав» (где можно найти одежду из органических тканей и натуральную косметику с сертификатами ECOCERT, ICEA, BDIH, Natrue и др.) стали шампуни. В секции «С заботой о животных» (товары, которые не тестируются на животных), пользователи отдавали предпочтение помадам. Среди товаров категории «Vegan» самыми покупаемыми товарами по итогам двух месяцев стали гели для душа.

Модницы предпочитали юбки из переработанного полиэстера, платья их ткани на основе эвкалипта...Словом, те вещи, при производстве которых не было нанесено вреда природе.

Ну а среди тех брендов, которые были объединены общим принципом ответственного отношения к экологии и устойчивого развития, наиболее популярными оказались ювелирные украшения.

«Сейчас у нас работает комплексная система проверки. Мы сами отбираем только очевидные экологичные товары: например, косметику с экомаркировкой, которая размещена на упаковке, а также товары, в состав которых входят переработанные и экологичные ткани (от 50%). Также мы плотно работаем с поставщиками - запрашиваем детальную информацию, синхронизируем наши данные - например, чтобы не только на сайте бренда был указан "переработанный полиэстер", но и у нас. Это большая и кропотливая работа. Четкие критерии помогают пользователям и потенциальным поставщикам понимать, как товары попадают в раздел. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать экологичный, этичный «благотворительный» шопинг еще более доступным, понятным и приятным для клиентов», — рассказала Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

Покупатели оценили идею покупки вещей, сделанных с заботой о природе. Отдел открылся совсем недавно, 27 ноября 2020 года, в Черную пятницу. И всего за пару месяцев жители страны заказали себе экологичных товаров на 50 миллионов рублей.