Драма «Россия»: Народ выживает. Начальники готовы предать

Вид на деревню Терехово - последнюю деревню Москвы в пределах МКАД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Действующие лица драмы "Россия".

Герой.

Наглый и циничный проходимец, тщеславный нарцисс. Хлестаков, Чацкий и Чичиков в одной упаковке. Клеймит, гвоздит, разоблачает, суетится. Хочет внимания и власти, готов даже театрально пострадать на публику, лишь бы дорваться до главного приза. Знает, что его все равно вытащат и понесут на руках под аплодисменты.

Интеллигенция.

Боится и не любит родину, любит заграницу. Живет хорошо, когда вся остальная страна живет плохо, когда остальная страна живет хотя бы терпимо - жалуется на "несвободу", хотя живет еще лучше. Никаких иллюзий насчет героя не имеет, но хочет использовать его как таран, ну или как необходимую подмогу в субботний день.

Революционная массовка.

Простодушная, страстная, хочет событий. Верит, что если поменять власть, то сразу образуются деньги, права, возможности, жизнькакназападе и счастье. Если власть и правда меняется - быстро испытывает горькое разочарование. Если не меняется - тем более испытывает горькое разочарование.

Царь.

Устал от заграницы, с которой хотел дружить, а от нее в ответ одни гадости и плевки. Устал от придворных, которым все надо гулять, пока он тут один за все отвечает. Устал от народа, у которого все горит, тонет и рассыпается, и на него, царя, вся надежда. Устал от власти, но непонятно, кому ее так отдать, чтобы об этом не пожалеть. Не видит и не понимает тех, кто устал от него.

Начальники.

Интересуются только деньгами и тем, что написано в их внутренней аппаратной бумажке. Если реальная жизнь отличается от того, что написано в этой бумажке, тем хуже для жизни. Делают все максимально неудачно, но не из-за того, что не могли бы иначе, а потому что бумажка же, бумажка. Всегда готовы предать и перебежать куда надо, если бумажки не будет.

Народ.

Выживает, ругается, иногда не выживает, но все-таки с трудом приспосабливается. Страшно недоволен начальниками, не любит интеллигенцию, считает революционную массовку шумными дураками, царя слушается по привычке, к герою относится скептически, поскольку знает, что стоит тому дорваться, как все обещания закончатся, а начнется все то же самое, что и было, да еще и похуже.

Сепаратисты, окраинные националисты, абреки, бандиты, соседние государства, дальние заграничные обкомы.

С нетерпением ждут, когда же герой свергнет царя, а начальники растеряются, а потом предадут, - чтобы начать, наконец, действовать.

Русские патриоты.

Бродят, спотыкаясь, на задворках сцены. Ничего толком не могут и никому не нужны.

И как смотреть такую пьесу? Особенно если знаешь, чем она кончится.

Ее нужно просто терпеть.

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