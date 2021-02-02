Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big отправятся в романтичное путешествие по США

Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big в качестве ведущих "Орла и Решки".

Был период, когда в 2020 году тревел-шоу «Орел и решка» выходило без ведущих вообще. Карантинная версия проекта подразумевала любительские репортажи из закрытых на изоляцию городов.

Ну а теперь, когда коронавирус отступил (зачеркнуто), а Россия успешно применяет вакцину Спутник V, создатели «Орла и решки» решили максимально ярко провести десятый сезон проекта. И позвали его вести целую россыпь звезд российского шоу-бизнеса.

«КП» уже писала о том, что впервые пара мужчин стала ведущими проекта: закадычные друзья Александр Гудков и Иван Дорн.

Александр Гудков и Иван Дорн.

Оказалось, и это не предел. Докладывать о своих впечатлениях во время путешествий в рамках программы будут еще и бывшая участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова, бывший участник коллектива «Время и стекло» Алексей Завгородний, дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба), популярнейший украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), а еще солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, которых, возможно, давно уже связывают романтические отношения. Есть и засекреченная пара ведущих, имена которой пока не называются. Интрига!

Русско-украинский десант (шоу запустил Алан Бадоев — режиссер из Беслана, известный по работе с лучшими артистами России и Украины) звезд высадят на нескольких континентах. За обзорную экскурсию по США отвечают Прусикин и Таюрская, по Португалии — Гудков и Дорн, изучать Мексику будут Варнава и актер Евгений Бороденко, Artik & Asti отправятся в Коста-Рику.

Шоу отметит юбилей выпусками со звездными ведущими.

В десятом сезоне шоу будет 10 выпусков, первый из которых выйдет в эфире канала «Пятница!» 15 февраля.