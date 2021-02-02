Глава НАК Кирилл Кабанов о суде над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: Он должен был сесть

Алексей Навальный перед оглашением судебного решения. Фото: REUTERS

Вечером 2 февраля на слушаниях в Мосгорсуде было принято решение о том, что Алексею Навальному условный срок, который он отбывал, не отмечаясь во ФСИН, будет заменен на реальный. И он 2 года и 8 месяцев должен будет провести в колонии.

«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Подобное было ожидаемо?

- Да. Если бы решение по изменению условного срока на реальный оказалось другим — значит, наша правовая система не выдержала. Чего? Давления. Ведь многие решения показывали специфичность отношения к этой фигуре.

- В чем специфичность?

- Он был дважды условно судим. Закрывались глаза на большое количество нарушений. Простому гражданину достаточно двух -трех нарушений — и он отправляется в места лишения свободы моментально. Даже если человек не вовремя отмечается. А то, как вел себя Навальный - никогда и нигде другие себя так не ввели.

- Давление на суд вы отмечали?

- Я отмечал демонстративное внимание со стороны иностранных миссий. Так была показана российскому руководству прямая заинтересованность в Навальном со стороны европейского и американского политического руководства. Да, это угроза. Акция - если вы не отпустите этого господина, то мы будем в отношении вас применять санкции.

- Он и сам требовал санкций против своей страны?

- Да, он уже отправил требование санкций. И уже становилось понятно, что к нему будет применено реальное заключение. И сейчас это подтвердилось.

- Что дальше?

- Уже разыграна история с массовыми выступлениями «в его защиту». А сейчас начали снова звучать призывы "выходить на улицы", ночью.

- Но это...

-… Это попытка раскачивания. Для чего он использовался —для объявления Западом политической войны России. Новый виток, новая мотивация. И уже есть заявления по Юлии Навальной — как и предполагалось, выстраивание может пойти по белорусскому сценарию: муж сидит, жена становится «лидером».

- Какие задачи ставит Запад?

- Задач две. Первая - свержение Путина. Вторая — ввержение России в хаос. Тут ничего уникального. Запад собирается сам, по-своему выстраивать политическую систему России— и для многих у нас это уже считается нормальным. Вот что опасно…

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