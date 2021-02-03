Вопрос дня: Надо ли бороться с матом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Будет много противников у борьбы с матом. Но если б они хоть иногда смотрели, что пишут в соцсетях их дети, ужаснулись бы. А дети, слыша бесконтрольный мат в интернете, думают, что это норма. И малыши используют ругань, не понимая ее смысла. Когда родитель сталкивается с этим, у него волосы дыбом встают. А ведь тон задают, исключительно для хайпа, многие блогеры.

Алексей МАКЛАКОВ, заслуженный артист России:

- С матом стоит бороться в общественных местах. Где женщины и дети. Я против нецензурщины со сцены. Когда говорят: «вот по замыслу автора тут матерятся», да бог с ним, с таким автором!

Сергей МАЗАЕВ, лидер группы «Моральный кодекс»:

- Норма - понятие относительное. Как вы видите боеспособность армии без мата? У нас были матерные произведения, но мы не осмелились. Раздвигание рамок облегчает задачу поэту. Мат - прерогатива Шнура, были еще «Х... забей», «Волосатое стекло», «Сектор газа». Мат - это хорошо, красиво, резко, но всему свое время и место. С трибуны съезда нельзя матом говорить. И в школе не стоит к этому лексикону приучать.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел», писатель:

- Когда вся жизнь связана с такой службой, эмоции часто зашкаливают. Не скажу, чтобы мы так разговаривали. Но для усиления идеи употребляли. Когда я стал писать книги, все переосмысливать приходится. Иногда, чтобы показать состояние героя, без таких слов не обойтись, хотя я пытаюсь.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, худрук Большого Московского цирка:

- У Пушкина были стихи с ненормативной лексикой. Но должен быть здравый смысл, чтобы не путать свободу со вседозволенностью. Регулирование должно быть конкретным: места, ситуации, возраст, когда материться нельзя. Тут можно переборщить что в одну, что в другую сторону. В цирке такое не принято.

Ольга ЛЕТКОВА, глава «Ассоциации родительских комитетов и сообществ»:

- Бороться с матом нужно. Сказки про то, что мат отвечает нашей культуре, это иллюзии. Русский язык прекрасен. Его надо защищать, как во Франции, на государственном уровне. На каком языке мы говорим и думаем - те мы и есть. Прекрасно, что принят закон в пользу этого.

Ответ помощника Сергея ШНУРОВА:

- К сожалению, Сергей не заинтересовался.