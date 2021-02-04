Берлин захватывают банды чеченцев

В прошлом году жандармы не смогли сдержать разборки чеченцев с арабами. Жители Дижона боялись выйти на улицу. Фото: EPA/ТАСС

Битва за наркотрафик

Ранним утром в Кройцберге (здесь и далее имеются в виду разные районы Берлина. - Ред.) происходит перестрелка, после которой четырех тяжелораненых людей отвозят в больницу. Застрелен мужчина из одного из арабских кланов, начинается потасовка между соперничающими группами.

Такие сцены - не редкость для Берлина. Столица Германии стала ареной столкновений банд, ведущих между собой все более ожесточенную борьбу за криминальные сферы влияния.

Речь идет о больших деньгах. Только в 56 комплексах дел, которые берлинская уголовная полиция расследовала в 2019 году, были получены доходы в размере 135 миллионов евро. Наибольшую прибыль дают контрабанда наркотиков и торговля ими. На берлинском рынке наркотиков доминируют кланы с арабскими корнями, а также криминальные элементы из Турции и Албании.

Даже если некоторые игроки, как, например, криминальные банды байкеров, под давлением полиции уходят со сцены, то на их место тут же становятся новые. К последним относятся и криминальные группировки чеченцев. Многие из них под видом беженцев прибыли в Германию в 2013 году.

Вначале эти люди занимались вымогательством денег у владельцев пивных. Вскоре они стали предлагать свои услуги другим криминальным группам в качестве наемников. Занимались запугиванием жертв или насилием над ними, брали на себя «грязную работу».

«Беженцы» активно стремятся встроиться в европейскую жизнь. Криминальную. Фото: GroznyWood/YouTube

Межвидовая конкуренция

Четко организованных структур в среде чеченской организованной преступности в Берлине следователи еще не обнаружили. Но существует несколько отдельных групп, конкурирующих между собой. Так, в августе 2018 года произошла перестрелка перед зданием Чеченского культурного центра. Два чеченца в возрасте 21 и 31 года были ранены и доставлены в больницы.

В этом конфликте, в котором участвовало предположительно 16 человек с Северного Кавказа, речь шла о том, кому положено собирать деньги с наркодилеров. Пока берлинские чеченцы не контролируют оптовую торговлю. Но они пытаются проникнуть в этот бизнес. Чеченцы слывут крайне жестокими и циничными, поэтому их боятся.

Чеченские группировки «ведут себя с демонстративной агрессивностью», их поведение основывается «на экстремальном применении насилия, устрашении» - так написано в последнем отчете о ситуации с организованной преступностью в Берлине. Там говорится также, что влияние чеченских криминальных группировок за последние годы «заметно расширилось». Быть только наемниками чеченцы больше не хотят.

Это приводит к конфликтам с теми, кто до сих пор верховодил в криминальном мире. В том числе с кланами арабского происхождения.

Недавно произошли кровавые потасовки между чеченцами и представителями печально известного клана Р. Сначала чеченцы напали на закусочную, которая считалась принадлежащей клану Р. Там они принялись избивать молотками посетителей. Несколько часов спустя уже чеченцев атаковали мужчины арабского происхождения. В течение двух дней было ранено одиннадцать человек.

У мужчин с Северного Кавказа и преступников из кланов много общего. Обе группы живут в изоляции по своим собственным законам. И для тех и для других важнейшую роль играет гипертрофированное мужское поведение и понятие чести. Это приводит к тому, что даже по самым ничтожным поводам между ними происходят схватки с применением насилия.

Но у чеченцев нет контактов, создававшихся годами, нет такого количества денег, как у арабских кланов, которые могут позволить себе лучших юристов. Но зато чеченцев не только воспитывали воинами, многие из них действительно сражались - это и войны за независимость против Российской армии в Чечне, и служба в Сирии на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. - Ред.).

Перемирие на камеру

Как арабские кланы, так и чеченцы способны за короткое время мобилизовать многочисленных помощников, если предстоят стычки с соперничающими группами или с полицией. Берлинская полиция время от времени вводит режим ЧС из-за возможных массовых беспорядков.

Когда чеченцы в ноябре напали на закусочную, и арабские кланы дали им отпор, полиция установила, что обе группы призвали своих сторонников по всей стране приехать в Берлин и поддержать «братьев» в борьбе с противником.

Вслед за этим представители обеих групп начали пиар-акцию, чтобы успокоить страсти, организовав так называемое умиротворение. Роль посредника сыграл боксер Мануэль Чарр. Он опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой изображены группы чеченцев и представителей клана Р., сидящие вместе на диване.

Обычно переговоры внутри кланов ведут некие третейские судьи, не привлекая внимания общественности. Но в данном случае информация о встрече была целенаправленно распространена. Благодаря этому должно было создаться впечатление, что встреча состоялась по согласованию и с разрешения полиции. Но в уголовной полиции Берлина подчеркивают, что подобные встречи не поощряют и продолжают расследование преступлений. Однако у полиции нет достаточных возможностей, чтобы пресекать подобные переговоры.

В ожидании полноценной войны

Конфликты между членами клана Р. и чеченскими группами встревожили специалистов берлинской полиции. Потому что совершенно реальным стал сценарий возникновения войны банд, которая вполне могла вырваться из-под контроля. Есть как минимум два события, доказывающих, насколько велика эта опасность. Одно из них произошло недалеко от Берлина, в городе Райнсберг. Там в результате конфликта между поляком и чеченцем произошла массовая драка между немцами и поляками с одной стороны и чеченцами с другой.

Второе событие, встревожившее берлинских полицейских больше других, произошло в июне 2020 года во французском Дижоне, в квартале Грезий. Около 200 чеченцев в масках, в большинстве своем сильно вооруженных, в течение четырех дней терроризировали весь город. Они использовали куски арматуры и бейсбольные биты, у многих были пистолеты и автоматы Калашникова. Чеченцы вели уличные бои с выходцами из Северной Африки, обладавшими таким же оружием и даже гранатометами. Было сожжено несколько автомашин и бар в центре города.

Полиция оказалась застигнутой врасплох и не вмешивалась в происходящее несколько дней. Чеченцы приехали в Дижон не только из французских городов, но и из Бельгии, Австрии и Германии. Поводом для вспышки насилия стало то, что один молодой чеченец был избит в кальянной несколькими арабами, предположительно наркоторговцами. В конечном итоге министерство внутренних дел послало специальные подразделения в города для подавления террора. И в этом случае беспорядки прекратились после «заключения мира» в одной из городских мечетей.

О войне банд между арабами и чеченцами в столице Германии берлинские полицейские еще говорить не хотят. Но они твердо уверены в том, что конфликты между криминальными группами с применением насилия продолжатся. Удастся ли им в каждом отдельном случае избежать такого же обострения ситуации, как в Дижоне, неизвестно. «Мы боимся того, что случилось в Дижоне», - говорят в уголовной полиции Берлина.

Перевод Frankfurter Allgemeine Zeitung

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