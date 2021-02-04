Такая девушка, может, коня на скаку и остановит, а вот с революцией не совладала. Фото: vk.com

В конце прошлого года и начале нынешнего нашим властям удалось спасти из Ливии несколько человек. Выжившие рассказывают об ужасах плена и пытках надзирателей, невыносимой атмосфере в тюрьме. Однако судьба одной из самых одиозных пленниц пока остается тайной. Речь идет о Екатерине Устюжаниновой, которая в свое время спровоцировала международный скандал, который в итоге привел к эвакуации российского посольства из Триполи.

Чемпионы за Каддафи

Девушками в окружении Каддафи было никого не удивить: полковник отбирал в личную охрану в основном представительниц прекрасного пола, готовых пожертвовать ради него жизнью. Однако случай Устюжаниновой выделялся даже на этом фоне. Хотя бы потому, что она вообще-то никакого отношения к Ливии и ее импозантному диктатору не имела.

Внешностью Катя походила на мальчика: короткая стрижка, мускулистое тело, жесткий характер, да и увлечение соответствующее - тяжелая атлетика. Тягала штангу Катя профессионально. Даже выиграла чемпионат мира Всемирного конгресса пауэрлифтинга в Тольятти в 2007-м.

В сети у девушки была другая жизнь и другое имя - Каэгха. Его она позаимствовала из произведений Лавкрафта, американского классика ужасов. В интернете из бой-бабы Катя превращалась в личность утонченную: публиковала свои стихи и рисунки.

Изменилось все в 2011 году, когда Катя узнала про ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Всю свою жизнь я была глупой агрессивной блондинкой, которую интересовали только пьянки, шмотки, спорт и Лавкрафт. 20.03.2011 я узнала о вторжении в Ливию, и моя жизнь изменилась навсегда», - написала она другу.

Как бы ни казалось это странным, в то время Устюжанинова была не одинока в своих взглядах. Войска стран НАТО утюжили Ливию, а в российском интернете появилось немало сообществ, сочувствующих полковнику, под которым закачался трон.

Но в девушке проснулись куда более сильные чувства. Которые скоро привели ее в охваченную гражданской войной Ливию.

Екатерина Устюжанинова уехала в Ливию защищать диктатора, а стала причиной нападения на российских дипломатов.

Сбежала из аэропорта

Добраться до Триполи оказалось не так-то просто - с учетом отсутствия денег и какого-то легального предлога на пребывание в этой не самой туристической на тот момент стране. Но проблема решилась благодаря собранным сторонниками Каддафи средствам в соцсетях и помощи журналиста и политолога Марата Мусина, который дал Устюжаниновой удостоверение корреспондента новостного агентства ANNA-News. Правда, журналистикой наша героиня так и не стала заниматься, хотя в разных блогах и описывала свои впечатления от пребывания в мятежной Джамахирии, получив прозвище Сибирская амазонка.

Увиденное в Ливии несколько разочаровало Каэгху, ведь вместо ожидаемого сопротивления народных масс она увидела погруженную в хаос страну, где каждый дрался сам за себя. Постепенно ее записи в блоге становились все более пессимистичными.

Все могло бы закончиться банально. В конце 2011 года девушку арестовали, когда долг за скромный номер в гостинице Триполи достиг суммы в 2 тысячи долларов. Заплатить Кате было нечем.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам российского посольства, которые смогли собрать деньги и даже почти посадили девушку на самолет до Москвы. Почти - потому что сама Устюжанинова возвращаться на Родину не собиралась. У нее в голове все еще сидела шальная мысль, что ее место здесь, в Ливии. Так что из аэропорта она просто сбежала.

«Смерть крысам»

Имя Екатерины Устюжаниновой весь мир узнал в 2013 году. В новостях появились сообщения о том, что девушка убила офицера ливийских ВВС Мухаммеда аль-Андалуси ас-Суси, который якобы был высокопоставленным повстанцем, а также чуть не зарезала его мать. Девушку задержали возле тела военного. На стене его дома было написано его кровью «Смерть крысам» (крысами сторонники Каддафи называли своих противников).

Правда, это лишь одна из версий событий. Другие СМИ утверждали, что в момент гибели военного Катя была на другом конце города. Третьи писали, что если и убила, то это была не месть за свергнутого лидера Джамахирии, а банальная бытовуха - вроде как Каэгха была практически женой офицера.

А вот что мы знаем точно, так это к каким последствиям привело задержание Устюжаниновой. Местные боевики не стали разбираться в тонкостях, обвинили во всех грехах Россию и организовали нападение на посольство нашей страны в Триполи. К счастью, никто не пострадал, но диппредставительство спешно эвакуировали в Тунис.

Отряд из девушек-телохранителей не помог Каддафи: в 2011-м его растерзала толпа повстанцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родина помнит

С той поры каких-либо новостей об Устюжаниновой практически не было. Несколько раз российские дипломаты заявляли о том, что девушка жива, и к ней регулярно наведываются консульские сотрудники. Последний раз МИД упоминал ее в 2016 году, когда, по словам посла Ивана Молоткова, девушка находилась в тюрьме и ожидала суда.

При этом в конце прошлого года на Родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года, в начале нынешнего января были освобождены трое россиян, задержанных во время плавания у берегов африканской страны.

Проблема в том, что последние шесть лет власть в Ливии пребывает в настолько хаотическом состоянии, что провести адекватное расследование не так-то просто, а суды работают с перебоями. Например, Шугалею и Суэйфану прокуратура предъявила обвинения только через год после задержания.

Хотя даже в случае вынесения обвинительного приговора спасти наших граждан в Ливии еще можно. Пример тому - Владимир Долгов и Александр Шадров, одного из которых в 2011 году военный трибунал приговорил к пожизненному заключению, а второго - к 10 годам каторги. Несмотря на это, отечественный МИД смог добиться пересмотра дела и отмены приговора.

Достоверной информации об Устюжаниновой нет. В соцсетях некоторые утверждают, что девушка до сих пор жива и находится в одной из ливийских тюрем. И даже пыталась в прошлом году совершить самоубийство. При этом глава контактной группы по Ливии при МИД и Госдуме Лев Деньгов в интервью «РИА Новости» в 2017 году заявил, что девушка «отбывает в Ливии назначенный ей срок заключения». Значит, по крайней мере суд.

В прошлом году наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия надеется снова открыть посольство в Триполи. Возможно, тогда станет больше известно и о Сибирской амазонке.

ОФИЦИАЛЬНО

- До июля 2014 года сотрудники посольства России в Триполи регулярно посещали соотечественницу в тюрьме, - сообщили «КП» в МИДе. - После перевода по соображениям безопасности персонала российского диппредставительства из Ливии в Тунис работа с Устюжаниновой велась в основном в дистанционном режиме. Последнее посещение российской гражданки состоялось в июле 2020 года. Каких-либо просьб, жалоб на здоровье или условия содержания она не высказывала. Несмотря на непростую ситуацию в Ливии, живущей в условиях многолетнего военно-политического конфликта, МИД России продолжает держать ситуацию на контроле.