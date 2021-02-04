Цифровой Маугли: к чему приведет запрет на смартфон для ребенка

Лучший способ понять, подходит ли компьютерная игра для детей, - поиграть в нее вместе с ними. Фото: Shutterstock

Наступили новые времена - и у детей иные игры. Любители пострелять зависают в Counter-Strike, Far Cry или каком-то другом шутере, который обеспечивает полное погружение в виртуальный мир боевых действий. Спортсмены осваивают футбольный симулятор FIFA. А дошкольники познают мир с обучающим приложением «Сказбука» или «Фиксики». И чем дальше, тем больше наши дети переселяются в воображаемый мир. Что же будет дальше? Об этом мы поговорили с Сергеем КАРАКОЗОВЫМ, доктором педагогических наук, директором Института математики и информатики МПГУ.

Через 20 лет будут только девайсы

- Сергей Дмитриевич, смогут ли гаджеты и виртуальные игры окончательно заменить конструкторы и плюшевых мишек?

- Думаю, что нет, но их доля, безусловно, увеличится. Игрушки - это же отражение окружающей реальности. Их основное назначение прежде всего социализация. Они используются для того, чтобы ввести подрастающее поколение в ту сферу деятельности, которая типична для общества. И если мы живем в эпоху цифровой революции, то цифровых игрушек, конечно, станет больше. Но куклы и плюшевые мишки тоже никуда не денутся, потому что, играя с ними, ребенок моделирует то, что видит: уход за детьми, отношения в семье. Всякие мячики-скакалки прекрасно будут себя чувствовать в цифровую эпоху, потому что у человека есть потребность в игре и в движении. То же самое с конструкторами, кубиками и игрушками, связанными со строительством, потому что интерес к созиданию тоже изначально заложен в нас. Возникнет разумный баланс - виртуальные и традиционные игрушки найдут новую точку равновесия. Потому что гаджеты при всех своих возможностях тоже имеют недостатки. Они работают в основном на вход, то есть на потребление, они сокращают творческие возможности, ограничивают общение детей и возможность совместной деятельности.

- То есть опасения, что через 20 лет не будет ничего, кроме гаджетов, несколько преувеличено?

- Конечно, это же не первый раз, когда мы ищем баланс нового и старого. Помню, в середине 50-х годов постановлением ЦК КПСС и Совета Министров решался вопрос о том, что в школах можно писать не только перьевыми чернильными ручками, но и шариковыми. Считалось, что шариковые ручки окажут пагубное воздействие на качество почерка и психомоторные способности. Сейчас об этом вспоминаешь с улыбкой, но тогда это обсуждалось очень серьезно. Вот вы сколько телефонных номеров помните?

- От силы два-три.

- Я в вашем возрасте практически все контакты держал в голове. А сегодня тоже помню только несколько номеров, остальные в гаджете. Повлияло ли это как-то на мои способности? Не уверен. Меняются условия жизни, меняется и человек.

Нынешние друзья детей - герои Minecraft и «Цивилизации». Фото: Shutterstock

Мама освоит Warcraft

- У родителей много страхов по поводу влияния гаджетов на неокрепшие мозги детей. Как новые игрушки могут влиять на психику?

- Родительские страхи вполне объяснимы, потому что они в эти игры не играли в детстве. Чем хороши традиционные игрушки? Тем, что они проверены веками, мамы с папами в свое время играли в то же самое. А теперь им самим надо учиться. Потому что полностью на самотек пускать не стоит. Прежде чем давать новую виртуальную игрушку, надо самому посмотреть. Почитать, что пишут в интернете, спросить знакомых, у которых тоже есть дети.

- Значит, нужно сесть со своим чадом за компьютер и вместе пройти «Цивилизацию» или Warcraft?

- Да, по крайней мере на начальном этапе надо попробовать. И тут есть еще другая важная вещь - чем больше вы общаетесь с ребенком, тем лучше. Ему никогда уже второй раз не будет пять, десять или двенадцать лет. Когда дети вырастут, они уже не будут с вами играть. И здорово, если компьютерная игра будет вас объединять с ребенком, давать возможность что-то обсудить, чем-то поделиться. Быть вместе с ребенком - это одна из прелестей жизни, не надо себя лишать этого.

- У ученых есть представление, чем цифровые дети могут отличаться от их сверстников, к примеру, 80-х годов?

- Они в большей степени индивидуалисты, более замкнуты, более ориентированы на внутренний мир, у них больше сложностей с общением. В том числе и потому, что компьютерные игры не способствуют развитию социальных навыков. У цифровых детей другой тип мышления, потому что информация подается по-другому. Они стали меньше читать больших линейных текстов, а это учило анализировать, держать в голове сложную многослойную ткань повествования. Сейчас информация подается небольшими порциями, и есть опасение, что это формирует клиповое мышление.

- Цифровые ребятишки схватывают быстрее?

- Нет, учатся они примерно так же. Просто число задач, которое приходится решать за единицу времени, значительно увеличилось. Потому что возросла скорость движения информации в обществе, и детям нужно принимать решения быстрее, в условиях, когда нет возможности всесторонне обдумать свой шаг. Поэтому они очень часто отказываются от самостоятельных шагов, откладывают их на потом. Отсюда у них детство длится дольше, может развиваться инфантилизм.

Даже в цифровую эпоху традиционные игрушки будут всегда востребованы. Фото: Shutterstock

Судьба цифрового Маугли

- Среди родителей есть модное движение: они вводят ограничения, а то и запрет на использование ребенком гаджетов. Что будет с таким цифровым Маугли, когда он попадет в мир, который как раз во многом построен на гаджетах и приложениях? Ведь мы с их помощью учимся, работаем, общаемся.

- Детство готовит ребенка к жизни в обществе. С моей точки зрения, существует три базовых навыка, без которых вам будет сложнее жить в современном мире: это знание иностранного языка, умение водить машину и опыт работы на компьютере. Можно ли без этого обойтись? Можно, но вы значительно ограничиваете свои жизненные горизонты. Можно ли приучить ребенка к образу жизни цифрового отшельника? Тоже можно. Но надо понимать, что человек, умеющий общаться с компьютером, будет более конкурентоспособным. Он просто быстрее найдет себе хорошую работу. Любая крайность вредна.

Планшет как член семьи

- Культура дворовых игр постепенно сошла на нет. Это большая потеря?

- Давайте реально смотреть на вещи. Те игры, в которые мы играли во дворе, вернуть вряд ли возможно. Отправиться ватагой играть на стройку или карьер - это уже экзотика. Как бы то ни было, сейчас родители уделяют детям гораздо больше внимания. Но есть замена - это спорт и особенно спортивные игры, потому что там есть конкуренция, там развиваются лидерские качества, умение принимать самостоятельные решения. Реальный мир все равно конкурентен. И если мы хотим, чтобы ребенок был успешен, надо решать жизненные задачи, уметь найти свое место в коллективе. Этому в виртуальном мире не научишься. Потому что персонажи компьютерных игр ведут себя в соответствии с алгоритмом. А у живых людей все гораздо сложнее.

Мы всегда учили детей строить отношения в многоугольнике. Это может быть треугольник: родители - ребенок - сверстники. А в некоторых семьях, где держали собаку или кошку, добавлялся еще один элемент - домашний питомец. Сейчас появилась новая грань в этих отношениях - это гаджет или компьютер.

- Фактически это новый полноправный член семьи?

- Может быть, и не полноправный. Гаджет должен стать членом семьи, но при этом знать свое место, а не заменять собой все остальное. Ребенок должен знать, что папа придет с ним поиграть, а мама поболтает перед сном и почитает сказку. Главное, чтобы ему с родителями было лучше, чем с компьютером.

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