«Мама и чайки»: Наташа Королева показала 74-летнюю Людмилу Порывай на пляже в купальнике

Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай. Фото: Инстаграм.

Наталья Королева улетела на отдых в Майами, где живет ее мама Людмила Порывай. Совсем скоро, 12 февраля Людмила Ивановна отметит 75-летний юбилей, и певица наверняка останется на ее день рождения. Для своих лет мама звезды сохранила хорошую форму, в чем смогли убедиться все подписчики Инстаграма Королевой. В сторис Наташа опубликовала видео, снятое во время прогулки с родительницей по берегу океана.

В ролике Людмила Порывай в ярком купальнике кормит чаек на пляже. Купальный костюм с глубоким декольте подчеркнул ее пышный бюст, так что становится понятно, от кого Наташа унаследовала свои женственные формы.

- Мама и чайки! – слышен за кадром голос Королевой. – Мама, ты так похудела! Ты готовишься к 75-летнему юбилею?

- Мама и чайки! - объявила Наташа. Фото: кадр видео.

Сама артистка тоже не преминула сняться на пляже. В ролике она прогуливается по берегу в легком платье, накинутом поверх розового бикини, и в широкополой шляпе. Наташа спела несколько строк из своей песни – судя по всему, настроение у нее отличное. К слову, муж Королевой Сергей Глушко вернулся в Москву. Видимо, певица решила окончательно забыть об изменах супруга и вновь доверяет ему, раз отпустила блудного Тарзана домой одного.

Из-за стресса, вызванного скандалом с адюльтером, Наталья сильно похудела. Но в Майами у нее есть все шансы вновь вернуться к прежним формам. Мама Людмила Порывай готовит для любимой дочки самые калорийные блюда – от салатов с майонезом до пирожков и беляшей. А подруги то и дело угощают блинчиками.

По мнению певицы, ее мама очень похудела. Фото: кадр видео.

Людмила Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в нулевых. Первым из всех российских звезд недвижимостью в этом городе обзавелся бывший муж Наташи Игорь Николаев – он приобрел квартиру на побережье еще в 1996 году. По его совету Королева тоже вложила свои гонорары в американскую жилплощадь. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В апартаментах площадью 630 квадратных метров хватает места и для Людмилы Порывай, и для родственников, приезжающих погостить в США. Квартира оформлена в светлых тонах и выглядит очень солнечной и просторной. В апартаментах есть балкон, с которого открывается вид на небоскребы Майами.

Наталья гостит в Майами и наверняка задержится до 75-летнего юбилея мамы. Фото: кадр видео.

В двух шагах от многоэтажки Королевой располагается пляж – именно на нем Наталья и сняла видео. В районе, где живет Людмила Порывай, в свое время поселилось немало выходцев из России. Так что маме звезды всегда есть с кем пообщаться.

Недвижимостью в Майами владеют многие российские знаменитости. Апартаментами на океанском побережье обзавелись Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте, Игорь Крутой и Ирина Аллегрова, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Если сами знаменитости бывают в Майами наездами, то дети некоторых звезд решили навсегда остаться за океаном. Так, 22-летняя дочь Агутина и Варум недавно получила гражданство США: в Инстаграме Елизавета продемонстрировала американский паспорт. Дочери Игоря Крутого Виктория и Александра тоже остаются в Америке. Жена композитора Ольга Крутая жила в США еще до того, как вышла за него замуж. После свадьбы звездные супруги решили жить на две страны, так что их дочери воспитывались в Штатах.