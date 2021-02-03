В Москве прошли ночные протесты молодежи и задержания

Несколько сотен молодых людей неорганизованными группами прошли по улицам центра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько протестующих групп молодых людей стихийно вышли вышли на улицы в центре Москвы поздним вечером 2 февраля - сразу после того, как оппозиционеру Алексею Навальному суд заменил условный срок на реальный. В соцсети был вброшен призыв штаба Навального - выходить на протест против этого решения. Сам штаб при этом расположен в Германии.

И несколько сотен молодых людей - в основном студенческого возраста - действительно откликнулись на этот призыв и неорганизованными группами прошли по улицам центра Москвы, выкрикивая лозунги. Однако, основные площади в центре столицы были перекрыты ОМОНом. Начались задержания.

Что на самом деле происходило в эту ночь в Москве - читайте в репортажах корреспондентов «Комсомольской правды»: