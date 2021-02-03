Псаки ответила на вопрос о российской вакцине

Дженнифер Псаки Фото: REUTERS

Дженнифер Псаки, пресс-секретарь президента США, в ходе очередного пресс-брифинга ответила на вопрос одного из журналистов, касавшийся российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Комплиментарный для российской разработки вопрос, содержавший ссылку на ее международное признание и подтвержденную эффективность, предполагал ее использование нашей страной в политических целях, а именно для геополитического давления на латиноамериканские страны, оказавшихся не в состоянии приобрести прививочный материал у мировых фармгигантов.

- Это не та проблема, которую я обсуждала с нашим кабинетом нацбезопасности. Мы сосредоточены на внутренних процессах сертификации вакцин и обеспечении их доступности для всех американцев. – ответила Псаки. – Мы, как вы знаете, только что вновь присоединились к Всемирной организации здравоохранения. И считаем, что чем больше людей во всем мире будет привито, тем в большей безопасности мы все будем.

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