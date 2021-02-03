В волосах маленькой девочки запутались 150 липких игрушек

На первые 15 липких шариков у мамы ушло 3 часа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жительница американской Пенсильвании потеряла дар речи, когда увидела одну из своих дочерей, Абигайль: в волосах ребенка запутались 150 липких игрушек производства известной в Америке компании Bunchems. Как оказалось, сестра-близняшка Абигайль Ной бросила в нее контейнер с игрушками.

Сестры не сразу обратились за помощью к родителям, а попытались самостоятельно решить возникшую проблему, но лишь усугубили ее.

На первые 15 липких шариков у мамы ушло 3 часа. Затем с работы пришел отец, который стал искать помощи в Интернете. Выяснилось, что годами гневные родители, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, оставляли в Сети и крики о помощи, и советы, как с наименьшими потерями вытащить липучки Bunchems из детских волос.

Еще полсотни липучек удалось достать, следуя этим советам, применяя кондиционер для волос и растительное масло.

Но на дворе была глубокая ночь, и Абигайль заснула, положив голову на колени матери, которая до утра не сомкнула глаз и следила за тем, чтобы девочка не ворочалась и тем самым не запутывала волосы еще сильнее.

На следующий день процедура была продолжена. В общей сложности, на все ушло 20 часов.

- Мои пальцы опухли. Я до сих пор не верю, что мы прошли через все эти ужасы. – написала женщина в своих соцсетях, заодно призвав всех мам избавиться от липких игрушек Bunchems.