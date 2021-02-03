«Один из величайших президентов»: в США намерены учредить День Трампа

В качестве памятной даты выбран день рождения Трампа – 14 июня Фото: REUTERS

Два представителя Республиканской партии из штата Огайо предложили увековечить память о годах правления 45-го главы Белого дома и учредить День Трампа в качестве признания заслуг «одного из величайших президентов Америки».

Письмо с предложением присоединиться к инициативе Джон Кросс и Реджи Штольцфус направили своим однопартийцам из Палаты представителей.

В качестве памятной даты выбран день рождения Трампа – 14 июня.

«Давайте покажем 3 154 834 избирателям в Огайо, которые проголосовали за переизбрание Дональда Трампа, что мы, как законодательный орган, признаем достижения его администрации», – сказано в письме авторов инициативы.

Неизвестно, как отреагируют на подобное предложение американские законодатели и общество в целом, особенно в свете обвинений в адрес Трампа и угрозы вынесения ему импичмента.

Кроме того, гипотетический День Трампа наслаивается на национальный праздник, учрежденный в 1777 году – День флага.

Об этом напомнил член Палаты представителей Джефф Кроссман:

– Мне не нравится идея заменить существующий федеральный праздник, посвященный флагу. Я думаю, это неуважительно.

С другой стороны, если бы не скандалы вокруг Трампа, инициатива вполне имела право на жизнь. Например, в Калифорнии 6 февраля отмечается как День Рональда Рейгана, а 4 августа в Иллинойсе – как День Барака Обамы.

Подобные памятные даты не являются праздничными днями, они лишь призваны сохранить память о выдающихся политиках. Так, в школах ученикам в это время рассказывают о деяниях их знаменитых земляков.

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