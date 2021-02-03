Британские ученые признали эффективность российской вакцины от COVID-19

Изначально разработка вакцины «Спутник V» подверглась критике за скорость ее изобретения Фото: REUTERS

В британском медицинском журнале The Lancet вышла подтвержденная независимыми экспертами статья о том, что российская вакцина «Спутник-V» эффективна против симптоматических форм коронавируса на 91,6%.

В исследовании участвовало около 20 тысяч человек. С сентября по ноябрь 2020 года они получили две дозы вакцины с интервалом в три недели, сдав при этом трижды ПЦР-тест.

«Российская вакцина может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19», - прокомментировали исследование британские ученые.

Напомним, что в прошлом году международное научное сообщество с подозрением восприняли утверждения своих коллег из России об эффективности «Спутник V». Но после проведенного исследования их мнение изменилось: они считают, что российскую вакцину можно использовать за рубежом наряду с препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna.

- Изначально разработка вакцины «Спутник V» подверглась критике за скорость ее изобретения, - комментируют исследование профессоры Иэн Джонс и Полли Рой. - Но результаты, представленные в докладе, показали ее действие, а значит, она может использоваться в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время «Спутник V» используют не только в России, но и многих других странах.

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