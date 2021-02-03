Американские сурки-метеорологи запутались в предсказаниях

Из-за пандемии многочисленным зрителям пришлось довольствоваться онлайн-трансляцией праздника Фото: REUTERS

Штатный метеоролог из штата Пенсильвания – сурок Фил – предсказал американцам позднюю весну, до этого его нью-йоркский собрат Чак спрогнозировал раннюю.

Извлеченный из своей норы Фил не порадовал. Его предсказание озвучил Джефф Ланди, президент т.н. Внутреннего круга – сообщества местных жителей, соблюдающих традиции, связанные с сурками:

– Еще шесть недель зимы.

В свою очередь сурок Чак из нью-йоркского Статен-Айленда предсказал раннюю весну, что выглядело особенно необычно после снегопада, накрывшего мегаполис накануне.

Из-за пандемии многочисленным зрителям пришлось довольствоваться онлайн-трансляцией праздника, а организаторы из Панксатони (Пенсильвания) нашли способ заработать: всем желающим предлагалось заказать картонные фигуры с нанесенных на них фотографиями виртуальных участников. Стоимость изготовления и размещения фигуры неподалеку от сцены, с которой оглашался прогноз, составила $75.

Согласно американскому народному поверью, 2 февраля извлеченный из норы сурок способен точно предсказать приход весны: если грызун видит свою тень и прячется в нору – весна будет поздней, если же нет – ранней.

В США с этим поверьем связан День сурка – традиционный праздник, собирающий множество зрителей.

Считается, что традицию в Новый Свет завезли переселенцы из Германии, использовавшие для подобных предсказаний барсуков. Не найдя барсуков в Америке, остановились на сурках.

Официально День сурка отмечается в США с 1886 года.

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