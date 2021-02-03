Американские военные потребовали от Псаки извинений за выдуманный самолет

Псаки оконфузилась в ходе пресс-брифинга Фото: REUTERS

Член Комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Дженнифер Псаки, пресс-секретаря президента, немедленных извинений.

Псаки оконфузилась в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов по поводу будушего Военно-космических сил (ВКС) США при новой администрации.

ВКС были созданы и являлись одним из любимых детищ Дональда Трампа.

Ответ Псаки прозвучал, по меньшей мере, странно: «Вау! Космические силы… Это самолет сегодняшнего дня».

Журналист повторил свой вопрос, и Псаки ответила: «Я буду рада связаться с нашим контактом в ВКС. Выясню и посмотрю, есть ли у нас какие-нибудь новости по этому поводу».

Роджерс потребовал: «Псаки должна немедленно извиниться за этот позорный комментарий… Вызывает беспокойство тот факт, что пресс-секретарь администрации Байдена откровенно приуменьшает значение целого рода наших вооруженных сил, превращая все это в шутку, которую, я уверен, Китай сочтет очень смешной».

С мнением Роджерса согласен и член Палаты представителей от штата Флорида Майк Вальц: «Китай работает сверхурочно, чтобы стать доминирующей силой в космосе».

Псаки пока же отреагировала в Твиттере, отметив важность ВКС, и пригласила их представителей принять участие в одном из брифингов.

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