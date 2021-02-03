Черчесова не уволят, РПЛ не сократят, а судейство сделают английским: президент РФС рассказал, каким будет наш футбол

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова остается кредит доверия даже после шести подряд поражений и разгрома от Сербии Фото: REUTERS

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков 4 февраля будет переизбран на пост президента РФС, чтобы следующие четыре года руководить всем российским футболом. За итоги выборов беспокоиться не стоит - конкурентов у Дюкова нет. На данный момент только он со своими связями в большом бизнесе может наполнить бюджет РФС, и он один из немногих, кто благодаря своему политическому весу не дать уйти вразнос другим футбольным боссам всех уровней. Накануне Александр Дюков дал программное интервью «СЭ», и стало понятно, что ждет российский футбол в следующие четыре года.

Черчесов должен выйти в плей-офф Евро-2020

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова остается кредит доверия даже после шести подряд поражений и разгрома от Сербии (0:5). «Мы доверяем Станиславу Саламовичу, поэтому в марте прошлого года с ним был подписан новый контракт. Считаю, что неправильно принимать кадровые решения по результатам игр, в которых наш состав был далек от оптимального», - заявил Александр Дюков.

При этом президент РФС четко поставил задачу сборной на Евро-2020(1). «Турнир начинается с группового этапа, поэтому задача — выйти в плей-офф. Дальше посмотрим», - заявил глава российского футбола.

Премьер-лигу не сократят до 12 клубов

В последнее время ходило много разговоров, что количество команд в чемпионате России уменьшат с 16 до 12. Дюков дал понять, что этого не будет. «Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно», - заявил президент РФС.

При этом Александр Дюков дал понять, что может поменяться формула чемпионата. Действительно, идея разделить турнир на два этапа давно ходит вокруг РФС. Например, в первой части чемпионата 16 команд играют в один круг между собой, а во второй – лучшие 6-8 оспаривают между собой места в еврокубках, а остальные решают кому вылетать из Премьер-лиги.

Лимит на легионеров не отменят

Александр Дюков признается, что сам он против лимита на легионеров. Но при этом президент РФС объясняет, почему отменить это ограничение в угоду клубам не может.

«Сейчас лимит — это вынужденная мера. Он позволяет найти некий баланс между интересами клубов и сборных. И давайте будем реалистами: сейчас отмену лимита не поддержит Министерство спорта», - Дюков дал понять, что не все с ним согласны.

Наших арбитров заставят судить по-английски

Очень много скандалов связано с футбольными судьями. Их отстраняют, отдают под расследование МВД, сажают на полиграф. Но судейский корпус не только очищают, но и собираются переучивать так, чтобы они свистели реже. И глава РФС практически подтвердил слухи, что в России будет введена английская манера.

«Какой стиль судейства эталонный?» - спросили у Дюкова. «Если взять ту же АПЛ, то там, по статистике, фиксируется на 20 процентов меньше нарушений за матч. При том, что интенсивность и количество единоборств выше», - ответил президент РФС.

Клубы заставят тратить на судей больше

Но арбитры не будут обижены. Сейчас ни получают зарплату в 30 тысяч рублей и гонорары за работу на матчах (за игру РПЛ главному судье платят 115 тысяч). Видимо, благосостояние рефери будут повышать. Но за счет денег от клубов.

«Мы планируем обеспечить судей в том числе и медицинским страхованием. Хотели бы ввести систему бонусов за качественную работу, которые выплачивались бы по окончании сезона. Но в данном случае нам нужна договоренность с клубами о компенсации этих дополнительных расходов, связанной с новой системой мотивации судей», - рассказал президент РФС Александр Дюков.

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