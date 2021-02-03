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Звезды

Похудевшая Долина с внучкой, модные Барановская и Глюкоzа с детьми: звезды показали наряды и таланты наследников

В столице завершился музыкальный молодежный фестиваль
Инна ФЕДОТОВА
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Сын Юлии Барановской Артем Аршавин на голову выше мамы даже когда она шпильках высотой 10 см.

Сын Юлии Барановской Артем Аршавин на голову выше мамы даже когда она шпильках высотой 10 см.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошел первый международный музыкальный молодежный Digital-фестиваль «Жара Kids Fest». Мы посмотрели выступления молодых музыкантов из России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Украины, Таджикистана и других стран. Ну и заодно оценили наряды наших звезд вместе со стилистом, и узнали у артистов секреты красоты и молодости.

Артем Аршавин с мамой Юлией Барановской провел фестиваль. Подросток пока размышляет над карьерой профессионального ведущего

Артем Аршавин с мамой Юлией Барановской провел фестиваль. Подросток пока размышляет над карьерой профессионального ведущего

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мероприятие звезды приходили со своими детьми, которые пробуют реализовать свои таланты на сцене. Всех поразила Лариса Долина – она сопровождала внучку, 9-летнюю Сашу на красной дорожке, после которой девочка готовилась к выступлению на фестивале. Лариса Александровна выглядела шикарно: сбросила 15 кг, подчеркнула обновленную фигуру приталенным пиджаком, а мини-юбка и сапоги-чулки выгодно удлинили худые ноги. Позже мы спросили у певицы о ее секрете преображения. «Правильное питание и такой же образ жизни», - сообщила Долина. Однако в окружении артистки в этот вечер нам сообщили истинную причину преображения звезды: «Писали чушь о пластических операциях, подтяжках – ничего не было. Лариса сдала кровь и ей выдали список продуктов, которые ей лучше не есть. Все это она сделала, когда начался карантин. В итоге выглядит шикарно – похудела хорошо!»

Лариса Долина пришла поддержать внучку Сашу, которая тоже поет

Лариса Долина пришла поддержать внучку Сашу, которая тоже поет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В этот вечер две главные модницы – Лариса Долина и Юлия Барановская. Лариса Александровна одета безупречно: образ продуман. Одной золотой стилистической линией соединены украшения, сумочка, пуговицы и сапоги. Такая длина жакета выгодно подчеркивает длину ног. Исполнено главное правило таких костюмов – высота юбки до ходит до крайней линии жакета. Здесь ни в коем случае нельзя оставлять зазор. В наряде Юлии Барановской учтены сразу две модные тенденции вечерних нарядов этого сезона – серебро и бахрома», - рассказал kp.ru стилист Анвар Очилов.

13-летняя дочь певицы ГлюкоZы Лидия записывает клипы, которые собирают миллионы просмотров

13-летняя дочь певицы ГлюкоZы Лидия записывает клипы, которые собирают миллионы просмотров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Юлия Барановская действительно была безупречна в этот вечер в платье, сшитом в ателье своей подруги Инны Жирковой. Барановская вела фестиваль со старшим сыном 15-летним Артемом Аршавиным. Мальчик скромно слушал комплименты о том, что внешне он похож на папу, а отличный ведущий в маму. Артем действительно прирожденный артист – занимается в музыкальном коллективе, уже выходил в качестве актера на сцену Большого театра, умело ведет мероприятия. «Для меня это в удовольствие», - сообщил Артем. Аршавин прекрасно учится и умело совмещает занятия с мероприятиями. Подросток подчеркнул, быть ведущим - это исключительно его желание, и никакого давления со стороны мамы – она прислушивается к желаниям сына.

Певица ГлюкоZа была в жюри фестиваля

Певица ГлюкоZа была в жюри фестиваля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Ионова (певица ГлюкоZа) была в этот вечер в жюри, а ее старшая дочь Лидия (выступает под псевдонимом Lidus) пела. Мама 13-летнюю наследницу называет ласково Лидуся. Клипы девочки набирают миллионы просмотров. ГлюкоZа объясняет, как ее ребенок ворвался в мир шоу-бизнеса: «Я всегда поддерживала дочь - ходила на конкурсы, концерты в школу. Но лишь наблюдала со стороны. А папа Лиды поверил в своего ребенка, ему захотелось показать возможности Лидуси. Он помог ребенку найти цель и стал опорой для ее осуществления. Лида с папой начали вместе что-то обсуждать, писать какие-то песни. Потом папа стал искать музыку. Так случилась встреча с продюсером Денисом Ковальским, и с этого момента началась большая профессиональная деятельность - он писал для Лиды музыку, что-то где-то находил и покупал муж».

Еще один член жюри певица Слава по традиции выдержала total-black – в этом сезоне черный по-прежнему в тренде. Но вот обтягивающие брюки, которые выгодно подчеркнули фигуру звезды теперь не в моде. Этой весной стилисты рекомендуют модницам – широкие брюки, с разрезами у щиколоток и бананы. Все тренды молодежной моды продемонстрировал блогер и певец Даня Милохин – футболка навыпуск, цветная ветровка (эти куртки заменили в актуальных коллекциях анораки и бомберы) и рваные джинсы. Даня пришел, строго руководствуясь рекомендациям из модных журналов – теперь советуют приходить на вечеринку в таком же стиле, как на спортивную тренировку.

Даня Милохин сообщил, что набирает такую же, как он, модную молодежь на съемки в клип

Даня Милохин сообщил, что набирает такую же, как он, модную молодежь на съемки в клип

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главные события фестиваля происходили на сцене, где пела молодежь. По итогам конкурса победительницей стала 11-летняя Камилла Кузденбаева из Казахстана. Девочка, кстати, внучка известного звездного нумеролога Клары Кузденбаевой. Победительница получила возможность выступить на фестивале «Жара» в Баку.

Оценить наряды звезд и вокал конкурсантов можно будет по ТВ. Телевизионную трансляцию первого международного музыкального молодежного фестиваля «Жара Kids Fest» покажут 27 февраля в 18 часов на телеканале Жара TV.

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