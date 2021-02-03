Похудевшая Долина с внучкой, модные Барановская и Глюкоzа с детьми: звезды показали наряды и таланты наследников

Сын Юлии Барановской Артем Аршавин на голову выше мамы даже когда она шпильках высотой 10 см. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошел первый международный музыкальный молодежный Digital-фестиваль «Жара Kids Fest». Мы посмотрели выступления молодых музыкантов из России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Украины, Таджикистана и других стран. Ну и заодно оценили наряды наших звезд вместе со стилистом, и узнали у артистов секреты красоты и молодости.

Артем Аршавин с мамой Юлией Барановской провел фестиваль. Подросток пока размышляет над карьерой профессионального ведущего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мероприятие звезды приходили со своими детьми, которые пробуют реализовать свои таланты на сцене. Всех поразила Лариса Долина – она сопровождала внучку, 9-летнюю Сашу на красной дорожке, после которой девочка готовилась к выступлению на фестивале. Лариса Александровна выглядела шикарно: сбросила 15 кг, подчеркнула обновленную фигуру приталенным пиджаком, а мини-юбка и сапоги-чулки выгодно удлинили худые ноги. Позже мы спросили у певицы о ее секрете преображения. «Правильное питание и такой же образ жизни», - сообщила Долина. Однако в окружении артистки в этот вечер нам сообщили истинную причину преображения звезды: «Писали чушь о пластических операциях, подтяжках – ничего не было. Лариса сдала кровь и ей выдали список продуктов, которые ей лучше не есть. Все это она сделала, когда начался карантин. В итоге выглядит шикарно – похудела хорошо!»

Лариса Долина пришла поддержать внучку Сашу, которая тоже поет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В этот вечер две главные модницы – Лариса Долина и Юлия Барановская. Лариса Александровна одета безупречно: образ продуман. Одной золотой стилистической линией соединены украшения, сумочка, пуговицы и сапоги. Такая длина жакета выгодно подчеркивает длину ног. Исполнено главное правило таких костюмов – высота юбки до ходит до крайней линии жакета. Здесь ни в коем случае нельзя оставлять зазор. В наряде Юлии Барановской учтены сразу две модные тенденции вечерних нарядов этого сезона – серебро и бахрома», - рассказал kp.ru стилист Анвар Очилов.

13-летняя дочь певицы ГлюкоZы Лидия записывает клипы, которые собирают миллионы просмотров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Юлия Барановская действительно была безупречна в этот вечер в платье, сшитом в ателье своей подруги Инны Жирковой. Барановская вела фестиваль со старшим сыном 15-летним Артемом Аршавиным. Мальчик скромно слушал комплименты о том, что внешне он похож на папу, а отличный ведущий в маму. Артем действительно прирожденный артист – занимается в музыкальном коллективе, уже выходил в качестве актера на сцену Большого театра, умело ведет мероприятия. «Для меня это в удовольствие», - сообщил Артем. Аршавин прекрасно учится и умело совмещает занятия с мероприятиями. Подросток подчеркнул, быть ведущим - это исключительно его желание, и никакого давления со стороны мамы – она прислушивается к желаниям сына.

Певица ГлюкоZа была в жюри фестиваля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Ионова (певица ГлюкоZа) была в этот вечер в жюри, а ее старшая дочь Лидия (выступает под псевдонимом Lidus) пела. Мама 13-летнюю наследницу называет ласково Лидуся. Клипы девочки набирают миллионы просмотров. ГлюкоZа объясняет, как ее ребенок ворвался в мир шоу-бизнеса: «Я всегда поддерживала дочь - ходила на конкурсы, концерты в школу. Но лишь наблюдала со стороны. А папа Лиды поверил в своего ребенка, ему захотелось показать возможности Лидуси. Он помог ребенку найти цель и стал опорой для ее осуществления. Лида с папой начали вместе что-то обсуждать, писать какие-то песни. Потом папа стал искать музыку. Так случилась встреча с продюсером Денисом Ковальским, и с этого момента началась большая профессиональная деятельность - он писал для Лиды музыку, что-то где-то находил и покупал муж».

Еще один член жюри певица Слава по традиции выдержала total-black – в этом сезоне черный по-прежнему в тренде. Но вот обтягивающие брюки, которые выгодно подчеркнули фигуру звезды теперь не в моде. Этой весной стилисты рекомендуют модницам – широкие брюки, с разрезами у щиколоток и бананы. Все тренды молодежной моды продемонстрировал блогер и певец Даня Милохин – футболка навыпуск, цветная ветровка (эти куртки заменили в актуальных коллекциях анораки и бомберы) и рваные джинсы. Даня пришел, строго руководствуясь рекомендациям из модных журналов – теперь советуют приходить на вечеринку в таком же стиле, как на спортивную тренировку.

Даня Милохин сообщил, что набирает такую же, как он, модную молодежь на съемки в клип Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главные события фестиваля происходили на сцене, где пела молодежь. По итогам конкурса победительницей стала 11-летняя Камилла Кузденбаева из Казахстана. Девочка, кстати, внучка известного звездного нумеролога Клары Кузденбаевой. Победительница получила возможность выступить на фестивале «Жара» в Баку.

Оценить наряды звезд и вокал конкурсантов можно будет по ТВ. Телевизионную трансляцию первого международного музыкального молодежного фестиваля «Жара Kids Fest» покажут 27 февраля в 18 часов на телеканале Жара TV.

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