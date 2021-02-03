Компенсация по социальной карте школьника в Москве 2021: как я вернула деньги за неиспользованные поездки

Социальные карты учеников будут разблокированы, а деньги, которые были на картах, компенсируем, - пообещали московские власти Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока весь мир за судом над Навальным следил, я по Москве круги нарезала. Повод, казалось бы, пустяковый - получение компенсации по социальной карте школьника году, а мороки на целый день.

18 января 2021 года столичным школьникам разрешили ходить в школу. Ну вы помните, с 8 октября дети сидели на дистанционке и вот, наконец, началась нормальная учеба.

- Социальные карты учеников будут разблокированы, а деньги, которые были на картах, компенсируем, - пообещали московские власти.

В тот же день в кассе метро Ксюше компенсировали проезд на январь за неиспользованный октябрь. Никаких проблем в отличие от наземки.

В сентябре я оплатила проезд на автобусе по соцкарте ребенка сразу за три месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь. Соответственно, сейчас компенсация должна быть за два месяца. Но где ее получить?

Очередь растянулась на час. У всех проблемы с Мосгортрансом. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Только в киосках Мосгортранса, где кассирша вручную продлевает проездные. Таких киосков на всю Москву пара десятков. Ближайший к нам на метро Аэропорт. Вечером 18 января стучусь в окошко. Замотанная тетка мотает головой:

- С компенсациями сегодня никак. Приходите позже, - говорит она.

- Когда позже? – спрашиваю.

- А я откуда знаю? Система не компенсирует.

- А что мне делать-то теперь?

- А я откуда знаю? Приходите позже!

Тетка рычит от злости и усталости. Весь день отбивается от таких как я. От нее ничего не зависит, а начальство ничего не решает. С этими мыслями я оплатила ребенку проезд на январь. 270 рублей пришлось искать наличкой. Кое-как наскребла. Безнала в киосках Мосгортранса нет! Вопрос с компенсацией решила отложить до февраля. Должна же пресловутая «система» заработать.

Второго февраля я вновь у заветного окошка прошу компенсировать уплаченные октябрь и ноябрь. А фиг вам! «Не работает система, приходите позже».

- У кого-то получается компенсировать, у кого-то нет, - объясняет кассир. – Надо вам в Мосгортранс звонить. И вывела на листочке пару номеров: (495) 539-54-54, 628-83-73. Первый не работает, второй постоянно занят.

В талончике указано, что передо мной 14 человек. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На сайте Мосгортранса написано - пользователи сотовых операторов могут позвонить – 3210. Дозвонилась, продиктовала номер соцкарты ребенка.

- Вам положена компенсация, обратитесь в сервисный центр, - объяснила оператор. - По Москве их два – на Старой Басманной и на 1905 года.

Поехала на 1905 года, дом 25. Адрес запоминайте, вдруг понадобится. В большом помещении два десятка стоек для операторов, но работает меньше половины. А сотрудница Мосгортранса принимает только в одном окне. Большинство посетителей сервисцентра именно к ней. Передо мной 14 человек!

Пока я час ждала своей очереди за мной еще пятеро пристроились. Кто-то тоже за компенсацией, а у кого-то через приложение деньги на карту не зачислились.

А какова цена вопроса спросите вы? Ради чего почти весь день бегаешь туда-сюда?

Месяц проезда на наземном транспорте по соцкарте школьника стоит 270 рублей. Не ахти какая сумма, скажете. А если таких по всей столице несколько тысяч? Сумма-то в разы увеличивается.

Мои труды все же были вознаграждены компенсацией проезда сразу на три месяца.

- Два ранее оплаченных вами месяца и еще месяц как бонус, - пояснила сотрудница Мосгортранса и выдала синий бумажный билетик.

- А нельзя все три месяца на соцкарту записать как в метро?

- Нельзя. Система не отлажена.

Ну вот опять эта «система»... Почему у нас во многих сферах все так криво работает? Взять хотя бы транспорт. В метро одним кликом кассир зачисляет компенсацию на саму соцкарту, а в киосках для наземки даже безналом оплатить нельзя. Такое впечатление, что подземка уже в будущем, а наземная «система» все еще живет в СССР.

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