«Ушел из дома даже без шапки»: в Москве волонтеры и полиция ищут 12-летнего школьника

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Кордюкова, просят позвонить

Вот уже третьи сутки волонтеры и полиция ищут 12-летнего московского школьника, Максима Кордюкова. Днем в понедельник, 1 февраля, мальчишка вышел на прогулку из дома и словно под землю провалился. Спустя два часа, отчаявшиеся дозвониться сыну, родители забили тревогу. Уже вечером того же дня они написали заявление в полицию, а чуть позже к поискам подключились волонтеры.

В последний раз Максима 1 февраля его друзья видели во дворе дома в Южном Бутово, где мальчик жил с родителями. По словам матери, ссор и конфликтов в семье не было. Что стало причиной пропажи сына, она не знает. С собой школьник не взял ничего из вещей, при этом он был легко одет и в тот день вышел из дома без шапки.

В первые же дни волонтеры прочесали территорию района Южное Бутово, но найти ребенка не удалось. Осмотрели и московские вокзалы, что тоже не принесло результатов.

- На данный момент поиски ребенка продолжаются. Его приметы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые. Мальчик был одет в серую куртку и темно-серые спортивные штаны, - сообщили «КП» в поисковом отряде «Лиза Аллерт».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Кордюкова, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.

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