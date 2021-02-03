«Была слабость, жуткие мысли. Расстался с девушкой и все наладилось»: Павел Деревянко рассказал, как боролся с депрессией

Актер Павел Деревянко с женой Дарьей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О тяжелой депрессии, которой он страдал на протяжении полугода более десяти лет назад, актер Павел Деревянко откровенно рассказал в документальном фильме «На грани», который вышел 3 февраля в рамках цикла «Другие» в онлайн-кинотеатре IVI.

«Я помню слабость - и физическую, и ментальную, мне было ужасно плохо. Я не верил себе, не мог спать, не было аппетита. Дурацкое полуобморочное состояние - холодное, липкое… - поделился актер. - В таком жутком состоянии я провел где-то полгода». Несмотря на плохое самочувствие, Деревянко продолжал работать в Театре Моссовета. Во время спектакля «Крошка Цахес» он почувствовал невероятную слабость прямо на сцене и упал в обморок.

Обобщая свои ощущения в то время, актер говорит, что «не мог увидеть себя в будущем». Появлялись и суицидальные мысли. Пытаясь проанализировать, что же послужило причиной депрессивного состояния, Деревянко пришел к выводу, что все дело в фильме «Счастливый конец», в котором он сыграл главную роль. Это комедия 2009 года о злоключениях стриптизера. Ради роли актер много занимался в спортзале, чтобы стать похожим на стриптизера, и достиг успехов. «Мне нравилось мое тело», - признается Деревянко. После окончания съемок он отправился с друзьями в ночной клуб в образе своего героя, надев его костюм. В клубе он имел успех, окружающие восхищались его мускулами и манерами.

«Утром я проснулся и ужаснулся: вчера был не я! Мой персонаж мной завладел, - вспоминает актер. - Я испугался, выкинул костюм, перестал ходить в спортзал. И в это время наступила депрессия…»

По словам Деревянко, тогда он не осознавал, что это болезнь. «На пустом месте возникали жуткие ощущения одиночества, подавленности. И я не мог их проконтролировать», - вспоминает актер. Пытаясь отвлечься, он встречался с друзьями, но подавленное состояние на врем приглушалось, а потом возвращалось назад.

Побороть депрессию помогло... расставание с девушкой. Деревянко рассказал, что тогда жил с подругой из богатой семьи, которая его любила, но была достаточно властной и подавляла его. Однажды они поссорились и актер пошел на концерт любимой группы один.

«Я протанцевал всю ночь и понял: вот он я! Веселый, танцующий! Понял, что нам надо расстаться. Приехал к ней и все рассказал. Она охренела, а у меня все в голове разрешилось. И все стало выпрямляться, я стал себя замечательно чувствовать. Веселье вернулось. Я увидел картинки своей возможной старости - детей, внуков. Я осознал, что в мире нет ничего круче своей семьи и работы», - рассказал актер.

В фильме «На грани» о депрессии рассказывают психотерапевты, ученые. Приводится статистика: депрессией страдают около 10% россиян. После излечения угроза возвращения недуга составляет 60%, а после второго исцеления опасность заболеть в третий раз эксперты оценивают в 90%.

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