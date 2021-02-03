Дмитрий Песков - о приговоре Навальному: Мне неизвестно о какой-то реакции президента на новости из Мосгорсуда

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы обозревателя kp.ru Александра Гамова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Дмитрий Сергеевич, Скажите, пожалуйста, как президент отреагировал на новости из Мосгорсуда (я имею в виду Навального)?

- Знаете, мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов.

- А как бы лично вы прокомментировали, Дмитрий Сергеевич?

- Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать.

- Тогда еще один вопрос. Как это может повлиять на политическую ситуацию в стране?

- Ну, политическая ситуация в стране достаточно многогранна, скажем так. В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, много разных процессов происходит – процесс становления новых партий, мы видим различные партийные альянсы и т.д. Это очень многогранные процессы, поэтому говорить, наверное, о каком-то таком…

- Спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас тут не митинг!» Что происходило в здании Мосгорсуда, где слушали дело Навального

Спецкор kp.ru Александр Бойко следил за громким процессом (подробности)