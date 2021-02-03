Качество и темпы строительства спортивных объектов в регионах проверит «Единая Россия»

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей, - сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. - В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы».

В настоящее время специалисты партии дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Сайт позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. Причем, после сдачи спортивных объектов работа партии продолжится. В партии готовы взять на себя вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов — в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования».

Напомним, в конце января федеральное правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов - выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году - как в городах, так и в сельской местности. Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и зоны для занятий воркаутом.