«Набираем поющую молодежь без пластики»: открылся кастинг на новый «Дом-2»

«Дом-2» будут снимать в старых декорациях. Но с новыми участниками и по новым правилам. Молодежь теперь набирают — поющую. Так что петь на «Доме-2» теперь будет не только ведущая Ольга Бузова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Дом-2» на ТНТ закрыли в конце прошлого года. После шестнадцати с половиной лет в эфире у шоу из года в год снижались рейтинги. Но, самое главное, он стал нерентабельным – слишком много затрат на производство. Участники «Дома-2» привыкли жить на всем готовом (бесплатном) и получать приличную зарплату – от 60 до 150 тыс. руб. ежемесячно. В ответ они влюблялись, ссорились, мирились, порой дрались… В общем, ТНТ от этой скандальной и затратной обузы избавился.

И вот «Дом-2» возрождается. Начался кастинг в обновленный проект. Мы позвонили менеджерам, которые проводят кастинг и попробовали стать участниками нового «Дома-2».

«Мы берем теперь девушек строго до 22-х лет. И если раньше нужно было только строить отношения на проекте, то теперь появилось новое условие. Набираем участников, у которых есть какой-то талант – вы должны или уметь петь, или классно читать стихи, или еще какой-то талант демонстрировать. Еще одно важное условие – никаких накачанных губ! Никаких вмешательств во внешность быть не должно – лицо максимально естественное», - рассказали kp.ru в кастинг-центре «Дома-2».

В общем, теперь «Дом-2» станет похож еще и на шоу талантов. Участников старого «Дома-2» обвиняли во всех грехах: жертвы пластики, трутни… Отсюда – новый поиск естественных лиц и талантливой молодежи. А вот кастинг проводят те же самые люди, что набирали прежний состав шоу. Один из менеджеров кастинга Надежда Ермакова – экс-звезда «Дома-2». Анкету участника на кастинг можно заполнить на официальном сайте «Дома-2». Несколько старичков пока планируют оставить и на шоу.

Съемки возобновятся уже в феврале, а весной «Дом-2» вернется в эфир. На проекте интригуют: «Выйдем или на канале «Суббота», или на «СТС Love». Потянут ли новые хозяева зарплату сразу двух ведущих шоу: Ольги Бузовой и Ксении Бородиной – пока большой вопрос.

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