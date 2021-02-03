На учениях Польшу разбила вражеская армия с востока

Недавние командно-штабные учения польской армии «Зима-2020», проходившие в Польской академии военного искусства, закончились полным крахом Фото: Twitter.com

Недавние командно-штабные учения польской армии «Зима-2020», проходившие в Польской академии военного искусства, закончились полным крахом: Варшава, под натиском вражеских войск с востока (читай, из России и Белоруссии) пала на пятый день. И учения, рассчитанные на 22 дня, за ходом которых лично следил президент страны Анджей Дуда, пришлось прекратить досрочно.

Анекдотические подробности военно-штабного фиаско приводят польские новостные издания Super Express и Onet. В военной игре участвовали несколько тысяч польских офицеров, были задействованы все вооружения, которые не только уже есть в польской армии, но и поступят на вооружение в течение ближайших лет. Несмотря на это, на востоке потери передовых батальонов, державших оборону, составили до 80 процентов личного состава. Даже поддержка НАТО не помогла, стратегические порты страны были заняты врагом или заблокированы. В общем, небывалый позор, ведь даже в трагическом 1939 году поляки сдались немцам лишь на 17-й день войны.

Сведения о провальных учениях, дескать, были строго засекречены. Но, разумеется, «просочились» в прессу. Хотя, скорее всего, были просто «слиты». Потому что главная цель военных игрищ была - показать, что нынешний арсенал польской армии катастрофически недостаточен для сдерживания агрессии сами знаете кого. Так что и поляки, а главное старшие товарищи за океаном, должны сделать правильные выводы.

Польские таблоиды, расписавшие прелести военно-компьютерного водевиля, к удивлению не сделали никаких намеков на «русских хакеров», которые-де взломали сети оборонного ведомства. Это уже настораживает. И, видимо, чтобы совсем уж разогреть страсти, зачем-то добавили, что подобных по масштабу учений не было с 1989 года, то есть когда Польша еще была в Варшавском договоре. А в те времена военная организация соцстран даже на учениях никому не проигрывала, пока не распустилась сама. Выходит, блоком ошиблись?

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