Арктическая зона – регион международного сотрудничества

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил инициативы для обсуждения в рамках повестки Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который запланирован на конец года в зависимости от эпидемиологической ситуации и председательства России в Арктическом совете.

Сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию Арктического региона. Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот.

- В рамках предстоящего председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах особую актуальность приобретают отношения Мурманской области с приграничными арктическими территориями. Арктика – стратегически важный регион как для России, так и для государств – членов и наблюдателей АС, равно как и для мировой экономики в целом. Устойчивое развитие немыслимо без налаживания международного сотрудничества, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

Также глава Мурманской области рассказал, что в 2020 году, несмотря на все сложности, Мурманская область ни на день не остановилась в продвижении региона как флагмана арктической повестки:

- Те результаты, та динамика движения в Арктической зоне, которая есть, – это результат консолидированных усилий. И здесь мы выступаем, что очень правильно и здорово, не какими-то конкурентами друг с другом, а наоборот, консолидируя, вместе двигаясь вперед. Однако важно продолжить работу по развитию инвестиционной привлекательности региона за рубежом. Как инструмент продвижения необходимо восстанавливать одну из системообразующих отраслей в стране, а именно конгрессно-выставочную, которая демонстрирует наш потенциал широкому кругу как российских, так и зарубежных партнеров. Уверен, вакцинация – единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к деловой активности, – рассказал Андрей Чибис.